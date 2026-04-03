Se pusieron un “suero vitaminado” y terminaron muertos en Hermosillo, Sonora: ya suman cuatro víctimas

La Fiscalía del Estado de Sonora abrió una investigación por la muerte de cuatro personas tras recibir un suero vitaminado, supuestamente mezclado y recetado por el mismo doctor en una clínica privada de Hermosillo

Tan solo un día antes se había reportado la muerte de un padre y su hijo, las primeras víctimas de esta mezcla de medicamentos. Pero fue la propia Fiscalía quien confirmó que la cifra aumentó a cuatro.

Identifican a pacientes que recibieron un suero vitaminado en Hermosillo, Sonora

Primeros reportes apuntan a que después de recibir sueros recetados en una clínica particular ubicada en la colonia Jesús García, en el centro de la capital sonorense, los pacientes comenzaron a presentar malestares severos.

Todos tenían en común haberse inyectado el “cóctel de vitaminas” de forma intravenosa presuntamente en el nosocomio “Medicina Biológica Regenerativa Celular”, por lo que las autoridades iniciaron una investigación por mala praxis médica.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Sebastián, padre e hijo; además de Catalina Figueroa, de 40 años, y Dinora Ontiveros, todos ellos pacientes del mismo doctor, quien les administró el tratamiento.

FGJES trabaja con autoridades sanitarias del Estado para esclarecer cuatro fallecimientos relacionados con un médico de tratante



Hermosillo, Sonora, 2 de abril de 2026.- Con relación a cuatro denuncias existentes vinculadas al fallecimiento de dos hombres y dos mujeres, cuyo… pic.twitter.com/7oXKsireVc — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 2, 2026

Catean expedientes clínicos y medicamentos inyectables en Hermosillo, Sonora

Tras las denuncias recibidas, la Fiscalía realizó un cateo en la clínica señalada, donde aseguraron:



Expedientes clínicos

Soluciones médicas embotelladas

Medicamentos inyectables y otros insumos que podrían estar relacionados con una posible mala práctica médica.

El lugar quedó clausurado con sellos de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la propia Fiscalía, con el fin de preservar la evidencia para su análisis.

Todas las pruebas fueron enviadas a la Comisión de Control Analítico de la Cofepris, para conocer si hubo contaminación del producto, además de descartar casos en la región.

Analizan tejidos de las víctimas para determinar causa de muerte en Hermosillo

Sumado a los trabajos de investigación, peritos de la Fiscalía obtuvieron muestras de tejido de las víctimas para que serán sometidas a estudios histopatológicos, con el objetivo de identificar el tipo de daño celular provocado tras la administración de los sueros

Las autoridades sanitarias informaron que ya se activó una “red negativa”, un protocolo que obliga a todas las instituciones médicas de la región a reportar de inmediato cualquier caso similar.

