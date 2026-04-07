Identifican al médico señalado por aplicar “sueros vitaminados” en clínica de Hermosillo, Sonora

Las autoridades identificaron a Jesús Maximiano “N”, como el médico presuntamente responsable de inyectar sueros vitaminados, que provocaron la muerte de varios pacientes en Hermosillo, Sonora.

El caso ha encendido las alertas sanitarias en la región, ya que se desconoce en qué punto la sustancia se contaminó o si la aplicación de este cóctel de vitaminas fue totalmente negligente. Hasta el momento, suman 6 víctimas mortales, mientras que 3 casos están bajo investigación.

¿Quién es el médico relacionado con el caso de los sueros vitaminados?

De acuerdo con información oficial, Jesús Maximiano “N”, de 65 años, cuenta con cédula profesional como Médico Cirujano.

Se presentaba ante sus pacientes como médico homeópata, con especialidades presuntamente obtenidas en Cuba, y ofrecía tratamientos alternativos para “desgaste físico”, malestares generales y hasta resacas.

@aztecanoticias 🚨 La moda de los "cócteles vitaminados" cobra 6 vidas en Sonora. Lo que prometía ser una dosis de energía y bienestar terminó en una tragedia que hoy enluta a Hermosillo. Seis personas murieron y una más lucha por su vida tras aplicarse sueros intravenosos de vitaminas en un mismo hospital. 🏥💔 La Fiscalía de Sonora ya investiga al doctor responsable de este procedimiento. La opinión de @Otoniel Martínez ♬ sonido original - Azteca Noticias

En Hermosillo, operaba en la clínica privada denominada “Medicina Biológica Regenerativa Celular”, donde aplicaba sueros vitaminados cuyo costo oscilaba entre 500 y mil pesos.

Profesionales de la salud han recordado que este tipo de sueros son usados para hidratación, fatiga o "detox", pero no están exentos de riesgos, especialmente cuando se aplican sin supervisión adecuada.

Nueve casos relacionados con la inyección de sueros vitaminados en Sonora

A inicios de abril, se reportó la muerte de Jesús y Sebastián, padre e hijo, tras recibir un suero vitaminado en dicha clínica de Hermosillo. Un día después, se sumaron más casos, entre ellos Catalina Figueroa, de 40 años, y Dinora Ontiveros, todos atendidos por el mismo médico.

Días más tarde, la Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó que suman nueve casos relacionados con la aplicación intravenosa de este “medicamento":



Seis muertes

Una persona hospitalizada en estado grave,

Dos pacientes dados de alta tras mostrar mejoría.

Todos ellos presentaron complicaciones graves después de recibir los sueros intravenosos, lo que hizo que se abriera una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Tras las denuncias, la Fiscalía llevó a cabo un cateo en la clínica, donde se aseguraron:



Expedientes clínicos

Soluciones médicas embotelladas

Medicamentos inyectables

Insumos posiblemente relacionados con una mala práctica médica

¿Por qué no ha sido detenido el médico?

Autoridades informaron que el médico homeópata es considerado persona de interés requerida por la autoridad, aunque no se ha detallado si se encuentra prófugo.

Mientras tanto, la familia de los pacientes pide justicia, pues señalan que, tras la aplicación de esta sustancia, varios de sus órganos resultaron comprometidos. Hasta ahora no han recibido una explicación clara sobre qué se les inyectó, ni si el presunto responsable enfrentará la ley.

