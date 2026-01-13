Cae mujer por homicidio en Jalisco; habría intoxicado a las víctimas tras una fiesta para robarles

Una mujer identificada como Yoana Lizbeth “N” fue detenida por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, al estar presuntamente relacionada con los delitos de homicidio calificado y robo calificado, cometidos en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco . La mujer fue trasladada a un complejo penitenciario, donde continuará su proceso penal.

Los hechos por los que se le señala ocurrieron el 3 de agosto de 2025, cuando tres hombres se encontraban conviviendo en un comercio ubicado en la colonia San Rafael, en Guadalajara. De acuerdo con las investigaciones, al lugar se acercaron cuatro mujeres, entre ellas la hoy detenida, con quienes comenzaron a interactuar de manera aparentemente normal.

La fiesta terminó en un domicilio particular con el homicidio de un hombre en Jalisco

Según la información recabada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco , tras varias horas de convivencia, ya entrada la madrugada, el grupo se trasladó al domicilio de uno de los hombres, ubicado en la colonia Cantarranas, también en Guadalajara. En ese lugar, presuntamente, las mujeres insistieron en que las víctimas consumieran diversas bebidas.

La mañana siguiente, uno de los hombres despertó y se percató de que uno de sus amigos no reaccionaba, mientras que el otro notó que varias de sus pertenencias habían desaparecido, lo que levantó las primeras sospechas sobre un posible robo.

Confirman muerte por intoxicación tras salir de fiesta en Guadalajara

Tras el arribo de los servicios médicos al domicilio, se confirmó que el hombre que no reaccionaba había perdido la vida. Posteriormente, las investigaciones determinaron que la causa de muerte fue un edema cerebral y pulmonar derivado de una intoxicación, lo que reforzó la línea de investigación por homicidio calificado.

Ante estos hechos, el Ministerio Público tomó conocimiento del caso e inició las indagatorias correspondientes, logrando reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra de Yoana Lizbeth “N”.

Orden de aprehensión y detención en Tonalá

Tras su captura en Tonalá, Yoana Lizbeth “N” fue trasladada a un complejo penitenciario, donde quedó a disposición del juez que la requería para el inicio de las audiencias de su proceso penal , en las que se determinará su situación jurídica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la posible participación de otras personas en estos hechos, así como para esclarecer completamente el mecanismo de intoxicación y el destino de los objetos robados.