Detienen con 500 mil pesos a hombre que quería entrar al Zócalo de CDMX para el Grito de Independencia

Un hombre de 20 años de edad fue detenido cuando quiso ingresar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) previo al festejo por el Grito de Independencia hoy 15 de septiembre.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías capitalinos lo arrestaron tras descubrir que llevaba 500 mil pesos en efectivo que no pudo acreditar su procedencia.

Hombre es detenido tras revisión en filtro de seguridad al Zócalo

Oficiales de la SSC se percataron de la situación cuando se encontraban haciendo labores de seguridad en uno de los puntos de revisión instalados en el perímetro del Zócalo capitalino con motivo de los festejos por el 216° Aniversario del Grito de Independencia.

Los hechos ocurrieron en las calles República de Chile y Tacuba, colonia Centro, cuando los oficiales observaron a un hombre que cargaba una mochila y mostraba una actitud inusual y evasiva.

Dinero estaba escondido en varios fajos en una mochila

Los oficiales le realizaron una revisión preventiva y se percataron que el hombre llevaba seis paquetes con billetes de 200 pesos al interior de la mochila.

También cargaba dos paquetes con billetes de 100 pesos entre sus ropas, cuyo contenido sumó 500 mil pesos en efectivo, cantidad cuya procedencia no pudo acreditar.

El hombre, junto con el efectivo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Decomisan 120 kilogramos de pirotecnia

Oficiales de la Unidad de Policía Metropolitana (U. P. M.) Fuerza de Tarea, de la policía, decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en las naves mayor y menor del mercado de La Merced, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el dispositivo se realizaron recorridos de supervisión al interior y exterior de los comercios, con el objetivo de detectar y retirar estos artefactos, así como prevenir situaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

Esto forma parte del operativo “Cero Pirotecnia” el cual también contempla la vigilancia y control de accesos en las 12 Líneas del Metro, con atención prioritaria en estaciones como Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica.