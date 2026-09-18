Capturan a “El Fiera” y “El Coreano” por extorsiones a 77 sucursales de carne

Dos hombres identificados como Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, fueron detenidos por su presunta relación con extorsiones en sucursales del sector cárnico en Guadalajara, Jalisco.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que estos hombres contaban con órdenes de aprehensión por varios delitos.

"El Fiera” y “El Coreano” usaban plataformas de internet para extorsionar

Reportes de seguridad señalan que los detenidos al parecer forman parte de una célula delictiva que realizaba comunicaciones extorsivas a sucursales del sector cárnico, a través de plataformas de internet.

Las autoridades han detenido a otras ocho personas de esta célula criminal que opera en el estado de Tabasco.

"Mediante trabajos de inteligencia e investigación se logró ubicarlos y cumplimentar las órdenes de captura. Con estas detenciones suman ocho integrantes de esta organización delictiva, que operaba en Tabasco, detenidos hasta el momento", informó García Harfuch en un mensaje en su cuenta de X.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, en Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada,… pic.twitter.com/2FLXTZe8b9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

¿De qué están acusados "El Fiera” y “El Coreano”?

Mario “N” y Juvenal “N” fueron detenidos al ser investigados por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

Ambos fueron aprehendidos por elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Extorsión de “El Fiera” y “El Coreano” llegó a 77 sucursales de carne

Trabajos de inteligencia y un seguimiento a investigaciones relacionadas con células delictivas dedicadas a la extorsión, permitió que los agentes de seguridad identificaran que “El Fiera” y “El Coreano” presuntamente estaban vinculados con comunicaciones extorsivas realizadas mediante plataformas digitales, en agravio de al menos 77 sucursales del sector cárnico.

La líneas de investigación señalan que estos sujetos operaban en Guadalajara, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad que permitió cumplimentar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.