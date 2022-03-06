Detienen a más de 4 mil 300 personas en Rusia por protestas

La policía de Rusia, detuvieron a más de 4 mil 300 personas durante las protestas realizadas en toda, los manifestantes protestaban en contra de la invasión en Ucrania hecha por presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El día de hoy en las calles de Rusia, miles de manifestantes corearon "¡No a la guerra!" y "¡Qué vergüenza!", así lo mostraron algunos videos publicados en las redes sociales por activistas y blogueros de la oposición.

Detuvieron a manifestantes de forma violenta

En la ciudad de Ekaterimburgo, ubicada en Rusia, en los Urales, decenas de manifestantes fueron detenidos durante la protesta, incluso algunos de ellos fueron golpeados y tirados en el suelo por policías que contaban con equipo de antidisturbios. Un mural de la ciudad en el que aparece Putin fue desfigurado.

El Ministerio del Interior de Rusia dijo con anterioridad que la policía había detenido a unas 3 mil 500 personas, de las cuales mil 700 son pertenecientes a Moscú, 750 pertenecientes a San Petersburgo y mil 61 forman parte de otras ciudades.

#Russia More than 2000 people have been detained in Russia during anti-war protests. This is Moscow. This man is singing the state anthem of #Ukraine pic.twitter.com/4rndvpdK2v — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 6, 2022

Además, el Ministerio del Interior mencionó que al menos un total de 5mil 200 manifestantes participaron en esta protesta.

Se registraron al menos 4 mil 366 personas detenidas

El grupo de seguimiento de protestas OVD-Info, un proyecto mediático de derechos humanos ruso fundado en diciembre del 2011, comentó que se había documentado la detención de al menos 4 mil 366 personas en 56 ciudades diferentes.

"Se están apretando las tuercas a fondo: esencialmente estamos asistiendo a una censura militar", dijo por teléfono desde Tiflis Maria Kuznetsova, portavoz de OVD-Info.

"Estamos viendo protestas bastante grandes hoy, incluso en las ciudades de Siberia, donde rara vez veíamos tal número de detenciones", agregó.

Antes ya se habían realizado manifestaciones

Con anterioridad, ciudadanos de Rusia ya habían realizado protestas, en la cuales también hubo detenidos. En aquella manifestación, la organización no gubernamental Human Rights International (HRI) informó que hubo al menos 800 detenidos.

Trascendió que autoridades de Rusia advirtieron con contener cualquier manifestación “no autorizada” contra los ataques a Ucrania, donde se lanzó una amplia operación militar hace unas horas bajo el mando del presidente Vladimir Putin.

Con información de Reuters.