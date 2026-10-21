¿Veloces? 39 años después detienen a sujeto acusado por homicidio en Sinaloa

Un hombre llevaba 39 años prófugo después de cometer un homicidio en Sinaloa y finalmente fue detenido en 2026 por las autoridades de Sonora.

Cómo ocurrió la detención de Rito “N” en Hermosillo

Se trata de Rito “N”, quien fue capturado en Hermosillo, en la calle Rafael Muñoz Espinoza, sector Las Calabazas, del poblado Miguel Alemán, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía sonorense publicado el 20 de octubre de 2026.

El homicidio en Sinaloa por el que estuvo prófugo desde 1987

En 1987, el sujeto presuntamente disparó en dos ocasiones contra Santos Ángel “N”, los balazos de un arma de fuego calibre .357 Magnum impactaron en el tórax de la víctima. El ataque ocurrió por conflictos familiares derivados de una relación sentimental.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Rito “N”, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Traslado del detenido y situación legal ante la fiscalía

En la investigación, relacionada con el delito de homicidio doloso, también está Loreto “N”, una segunda víctima señalada en el expediente.

Tras la detención de Rito “N”, las autoridades sonorenses lo trasladaron a los límites del estado con Sinaloa, donde quedó a disposición de elementos de la Policía de Investigación, con el fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

