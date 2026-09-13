Ella es la supuesta oficial americana que ayudaba a “Los Mayos” a mover armas

Una mujer de nacionalidad estadunidense llamada Yanet "N" fue detenida en Sonora tras ser ubicada como presunta operadora de la facción de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. Tras su arresto se reveló que la mujer portaba una identificación que la acreditaba como oficial de una cárcel en Estados Unidos, aunque la válidez del documento sigue bajo investigación.

Fue detenida tras una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Qué se sabe de Yanet "N", estadunidense ligada a "Los Mayos"?

Yanet "N" es considerada como operadora logística para el trasiego de armamento en el estado de Sonora, de acuerdo con lo informado por las autoridades de méxico este 11 de septiembre de 2026.

Fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado. Los elementos de seguridad federales le fueron aseguraron 5 mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 mm y un vehículo.

Informes de seguridad refieren que Yanet "N" al parecer recibía órdenes de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción “Los Mayos” o "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa que está en guerra contra "Los Chapitos", hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

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Captura de Yanet "N" golpea finanzas de crimen organizado

La detención de Yanet "N" y el aseguramiento de los cartuchos afecta la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos, por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.

Quedó puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

La mujer traía una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, en la que aparece como oficial correccional de segundo nivel.

No obstante, la autenticidad y vigencia de la credencial, así como su situación laboral, están sujetas a verificación por las autoridades competentes para determinar si es falsa o no.