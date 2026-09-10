Esto se sabe de “El Casco": el violento operador de “Los Chapitos” para acabar con “La Mayiza”

La guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza" ha generado que el mapa criminal se reacomodara dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Dentro de los cambios figura Óscar Luciano Martínez Larios, alias "El Casco", quien se convirtió en jefe de plaza de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el sur del estado.

Zonas de operación de "El Casco" de "Los Chapitos"

Según reportes militares, su zona de operación son los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Mazatlán, Villa Unión y, sobre todo, Rosario y Concordia, sitios considerados estratégicos por las rutas que conectan la sierra con otras zonas de Sinaloa.

"El Casco" empezó a tomar relevancia dentro de la organización de "Los Chapitos", pues operaba junto con Óscar Noé Medina González, "El Panu", el lugarteniente de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de "El Chapo".

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Los hermanos Martínez Larios: un historial criminal entre familia

Además de lograr un control territorial, la relevancia "El Casco" está relacionada con la cercanía que tiene no solo con Iván Archibaldo, sino también con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "El Alfredillo".

Óscar Luciano es uno de los cuatro hermanos Martínez Larios: dos de ellos, Gabriel Nicolás, "El Gavito" o "El 80", y Eduardo Jonathan, "El Owen", están detenidos.

Uno más es José Luis, "El Monstruo" o "El 51", abatido en un ataque armado ocurrido en diciembre pasado en una plaza de Mazatlán.

"El Casco" y el secuestro de mineros en Concordia

De acuerdo con reportes oficiales, "El Casco" habría ordenado el secuestro y posterior ejecución de 10 minero de una empresa canadiense en Concordia, Sinaloa, en enero de 2026.

También es identificado como un sujeto violento que coordina enfrentamientos y el uso de artefactos explosivos artesanales en contra de "Los Mayos" o "La Mayiza"

Estados Unidos lo tiene en la mira por traficar estupefacientes a nivel internacional y cuenta con grabaciones sobre la protección que recibe de mandos policíacos locales, los cuales lo alertan de operativos para evitar el aseguramiento de cargamentos de droga y su captura.