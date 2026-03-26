Deuda millonaria del IPN pone en riesgo la tinta indeleble para las elecciones de 2027

Quieren adelantar consultas y procesos electorales, pero no les alcanza ni para la tinta que nos ponen al votar. Así lo revelan las deudas millonarias que hoy tienen en jaque al líquido indeleble, un invento mexicano único en el mundo que, por primera vez en tres décadas, corre el riesgo de dejar de fabricarse debido a una asfixia financiera.

El pigmentador de piel, usado en cada elección desde 1994, enfrenta un panorama crítico. El Doctor Filiberto Vázquez, investigador del Politécnico y creador del líquido menciona: “Ahorita tenemos el problema de que el Instituto Politécnico Nacional, según me dijeron personalmente, no por escrito, sino verbalmente, no tiene dinero”.

El costo del impago: 40 millones de pesos de deuda

La crisis no es reciente, sino un acumulado de omisiones que estalló tras los últimos ejercicios democráticos. Según la representante legal del científico, el adeudo por el material utilizado corresponde a los procesos electorales de 2023, 2024 y 2025.

“En la parte de este proyecto asciende entre 35 y 40 millones de pesos el adeudo acumulado... El primer año que empezaron a adeudar eran dos millones, el segundo año fueron 14 millones y el tercer año llegó a los 35 millones, se duplicó", menciona Haydeé Vázquez, representante legal.

Oficios en poder de Azteca Noticias confirman la alerta

Documentos obtenidos por este espacio muestran que los desarrolladores han advertido reiteradamente al IPN sobre el impacto financiero. Un oficio con sello de recibido del 17 de diciembre de 2025 exige solucionar los pagos pendientes a proveedores de materias primas para evitar el colapso de la operación.

La respuesta de las autoridades del Politécnico ha sido, según el investigador, de total indiferencia ante los gastos de energía, nómina y proveedores. “Me dieron a entender, me dijeron: '...hágale como quiera’”, dijo el Doctor Filiberto Vázquez.

Riesgo operativo para las elecciones de 2027

Lo más grave aparece en un segundo documento dirigido a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, fechado el 23 de febrero de 2026. En él se advierte que ya existen “riesgos operativos” para los comicios del próximo año. La producción de las 365 mil piezas de líquido indeleble necesarias para las casillas requiere al menos seis meses de trabajo previo.

“No podemos empezar en enero, porque el INE en abril ya tiene que empezar a distribuir el material electoral”, menciona Haydeé Vázquez.

Hoy, el ingeniero bioquímico de 82 años, quien ha dedicado más de tres décadas a fabricar la “versión líquida de la democracia”, se dice decepcionado. El sistema electoral mexicano podría quedarse sin su sello de identidad y seguridad, no por falta de ciencia, sino por falta de pago.