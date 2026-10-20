Javier Alatorre

La realidad del desabasto de medicamentos en México: ahora buscan culpar al personal de salud
Pese a que el Gobierno asegura que sí hay medicinas, médicos acusan del desabasto de medicamentos junto a una detección de cáncer de mama cada vez menor.
Conecta
Pese a que el Gobierno asegura que sí hay medicinas, médicos acusan del desabasto de medicamentos junto a una detección de cáncer de mama cada vez menor.
Exalcaldes, legisladores y funcionarios aparecen en una lista de casos que vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre poder y crimen organizado.
La narcoguerra en Sinaloa suma tensión: habitantes de Culiacán denuncian cateos sin orden judicial y robo de pertenencias; el Gabinete de Seguridad defiende su legalidad.
Iván “N”, alias “Tanque”, supuesto cómplice de los hermanos Olán Aparicio, amigos de Andy López Beltrán, es presunto líder de una célula dedicada al huachicol.
El capitán retirado Miguel Ángel “N”, “Sol” y/o “Mike”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, como parte de la investigación por la red de huachicol fiscal en México.
El gobierno habló de las redes sociales, pero no del fracaso en la promesa del rescate de los jóvenes mexicanos.
Irving Pineda ubicó a Amílcar Olán en Lugano, Suiza, tras los señalamientos sobre sus presuntos vínculos empresariales y contratos públicos.
El Triángulo Rojo de Puebla es una de las zonas más peligrosas; en tanto, la complicidad del gobierno habría permtido la comisión de diversos delitos.
El alcalde de Juchitán fue detenido por supuestos actos criminales, mientras que el Congreso de Oaxaca aprobó por la desaparición de poderes en el Ayuntamiento.
Comensales se refugiaron en la cocina durante el ataque; entre los lesionados está el cantante de corridos Víctor Valverde.
El apagón masivo en distintas zonas de México dejará sin luz a las y los ciudadanos por más de 10 horas; te compartimos las regiones afectadas.
Trabajadores del IMSS denuncian desabasto de insumos, falta de médicos y saturación del sistema. Exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales.
Este miércoles 21 de octubre se formó la Depresión Tropical 22-E en el Pacífico; autoridades advirtieron de su trayectoria y sus probabilidades de convertirse en el huracán “Vance”.
El SMN alerta por inundaciones, rachas de viento y la llegada de un nuevo frente frío; consulta aquí los estados que tendrán fuertes lluvias este miércoles.
Los flamencos chilenos viven hasta 50 años en cautiverio. Peachy tiene 27 y es la mascota del hotel, esta sin duda fue la peor madrugada de toda su vida.
Mañanera de Sheinbaum: A pesar de las auditorías en gasolineras, el mercado ilegal de combustible aún impacta la recaudación federal en los registros de salud y hacienda.
La Comisión Nacional del Agua confirmó que los efectos por el frente frío 3 ya se van a comenzar a sentir a partir del jueves 22 de octubre; esto se espera en el cllima de México.
Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se queda en El Altiplano por traición a la patria; dictan prisión preventiva
Rito “N” fue detenido en Hermosillo tras permanecer 39 años prófugo por un homicidio cometido en Sinaloa en 1987. Conoce los detalles de su captura.
Estudio del IMCO revela que el tráfico en la Ciudad de México le cuesta a cada habitante 10 mil 721 pesos al año en pérdidas económicas y tiempo atrapado.
El frente frío 2 ya se está alejando de México, aunque eso no significa que ya no provocará efectos en el clima; ¿qué efectos va a tener hoy miércoles 21 de octubre?
Moverse en México cuesta tiempo y dinero. Millones de ciudadanos pierden más de cien horas atrapados en el tráfico; te compartimos las zonas más afectadas.
La suspensión de actividades escolares aplica en todos los niveles educativos de ocho municipios, provocadas por las lluvias asociadas del frente frío número 2.
La Línea 9 mueve diariamente a más de 300 mil usuarios. Hoy, un fuego provocado por basura colapsó la ruta a Tacubaya. Entérate de los daños mientras dormía.
Verónica Núñez Solares desapareció en Tláhuac y dos hermanos, a quienes reportaron como desaparecidos el mismo día, fueron detenidos; fue encontrada en Morelos.
El precio del dólar registró modificaciones para el inicio de este miércoles, mientras continúa acercándose a los 19 pesos; conoce el tupo de cambio en México.
El precio de la gasolina de la semana del 19 al 25 de octubre 2026 registró cambios importantes, superando los 24 pesos el litro en varias regiones de México.
¿Hubo un temblor hoy miércoles 21 de octubre? Sigue el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
La México-Toluca continúa bloqueada por familiares de personas desaparecidas que exigen justicia; sigue aquí las últimas noticias sobre cierres viales.
¡Toma previsiones! El tránsito puede estar complicado este miércoles; te contamos dónde pasarán las marchas en las calles de CDMX y las alternativas.
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy miércoles 21 de octubre? Consulta el minuto a minuto del avance de trenes, retrasos en líneas y toda la información importante del transporte.
Pese a que el Gobierno asegura que sí hay medicinas, médicos acusan del desabasto de medicamentos junto a una detección de cáncer de mama cada vez menor.
Mientras persiste el desabasto, Poyago obtuvo 195 millones de pesos en contratos del IMSS. Denuncian diferencias de precio en compras de metformina y surgen cuestionamientos.
¿Se cambia la hora en México? Te explicamos cuándo inicia el horario de invierno 2026 y las regiones que sí deberán retrasar una hora su reloj.
El exfiscal de Chihuahua es acusado de traición a la patria por el operativo contra un narcolaboratorio con apoyo de agentes de la CIA; está preso en el Altiplano.
Edimar Rocha, de 49 años, viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a una influencer de TikTok, pero descubrió que la mujer de la que se enamoró fue creada con IA.
Estudios científicos han encontrado vínculos entre el consumo de café, las bacterias intestinales y los síntomas depresivos, aunque todavía hay preguntas por resolver.
Kylie Jenner lució el Fantasy Bra de Victoria’s Secret, una joya de 50 millones de dólares.
La senadora panista puso en duda los argumentos legales detrás del caso y lanzó señalamientos contra varios políticos, a quienes acusó de presuntos pactos con cárteles de la droga.
Nuevo León ampliará el transporte público gratis para mujeres; conoce quiénes pueden acceder al beneficio y qué documentos necesitan presentar.