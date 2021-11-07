“Estoy devastado”: Travis Scott tras tragedia en el Astroworld

El rapero Travis Scott dijo sentirse “devastado” luego de la tragedia ocurrida en el festival de música Astroworld realizado en Houston, Texas, Estados Unidos y que dejó al menos ocho personas muertas y decenas de heridos.

A través de su cuenta de Twitter, Travis Scott reconoció estar “absolutamente devastado” y envió el pésame a las familias de todos los afectados por la tragedia en el festival de música.

“Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche. Mis oraciones están con las familias y todos los afectados por lo que sucedió en el Astroworld Festival”, escribió el rapero.

Agregó que apoyará en lo que sea necesario al Departamento de Policía de Houston “mientras continúan investigando esta trágica pérdida de vidas" y se comprometió a "a trabajar junto con la comunidad de Houston para sanar y apoyar a las familias necesitadas".

Por su parte, Sylvester Turner, alcalde de Houston aseguró que están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar lo que pasó en el Festival Astroworld.

"Por supuesto, estamos estudiando todas las grabaciones de video y estamos hablando con testigos y con los organizadores", indicó para un medio internacional.

Ocho personas murieron en presentación de Travis Scott en Astroworld

Al menos ocho muertos y decebas de personas heridas dejó la primera noche del festival de música Astroworld, cuando el rapero Travis Scott se encontraba en el escenario, en un hecho provocado por una avalancha de espectadores.

Samuel Peña, jefe de bomberos de Houston, confirmó la cifra de víctimas que dejó el episodio, ocurrido la noche del viernes durante el festival musical.

don’t edit the beginning out lmfaooooooooooooooooooo https://t.co/vzECkvQlZp — jack (@caesocash) November 6, 2021

“La multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y eso provocó cierto pánico y comenzó a causar heridos. La gente empezó a caer y a quedar inconsciente, eso generó más pánico”, explicó Peña.

Al menos unas 50 mil personas asistieron al primer día del festival para ver al rapero y compositor estadounidense Travis Scott. Entre los asistentes se encontraba la esposa de Travis Scott, Kylie Jenner, quien está embarazada, y su hija Stormi, de 3 años.