The Killers anuncia su regreso a México en 2022

Poco a poco la normalidad comienza a regresar y sobre todo los conciertos, que desde este año regresarán, por lo que ya comienzan a anunciarse los que vendrán en 2022. En esta ocasión, le tocó a la banda estadounidense The Killers anunciar su regreso a México para el próximo año.

A través de sus redes sociales, el grupo anunció que se presentará en el país azteca con su gira “Imploding the Mirage Tour”, con la cual promociona su último álbum que lleva el mismo nombre.

Brandon Flowers y el resto de la banda aprovecharán el semáforo verde y el avance en la vacunación para presentarse en México con cuatro fechas programadas para los meses de abril y mayo del 2022.

The Killers anunció que la gira de “Imploding the Mirage Tour” comenzará el próximo 7 de diciembre en Chicago, Estados Unidos. En abril del 2022 llegará a México donde ofrecerá conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para deleitar a sus fans.

México, vengan a pasar un buen rato con nosotros… ¡no podemos esperar a verlos de nuevo! pic.twitter.com/rxmunoCQz3 — The Killers (@thekillers) November 3, 2021

Fechas de The Killers en México

Monterrey: 26 y 27 de abril del 2022, en Arena Monterrey.

Ciudad de México: 29 de abril del 2022, en Foro Sol.

Guadalajara: 1 de mayo del 2022, en Estadio 3 de Marzo.

Vive Latino también regresa a México en 2022

Además de The Killers, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino fue de los primeros eventos en anunciar su regreso para el 2022, después de un año suspendido por la pandemia de Covid-19.

A través de su cuenta de Facebook, el festival Vive Latino informó que la edición 2022 se realizará los próximos días 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El Vive Latino será el segundo evento masivo que se realice en la Ciudad de México, desde que comenzó el aislamiento por la pandemia de Covid-19. El primero en realizarse será el el Festival Corona capital 2021, los próximos 20 y 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Corona Capital contará con la participación de Tame Impala, The Kooks, St. Vincent, Royal Blood, P, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol y The Bravery, por mencionar algunos.