Día de la Candelaria: ¿por qué se celebra el 2 de febrero?

En México, el 2 de febrero es Día de la Candelaria, ¿por qué se celebra y cuál es el motivo de comer tamales este día? La respuesta tiene que ver con el origen religioso de la conmemoración.

La fiesta de la Candelaria tiene un carácter religioso y cultural, así como elementos de origen prehispánico que se representan con los alimentos que se consumen en la fecha.

¿Por qué se celebra el Día de la Candelaria?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta celebración se realiza el 2 de febrero porque coincide con los 40 días que pasaron desde el nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre.

El Día de la Candelaria es “el recuerdo del pasaje bíblico de la presentación del niño Dios en el templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento y de la purificación de la Virgen María después del parto”.

Al respecto, el sacerdote José de Jesús Aguilar detalló que Cristo nació “dentro de una cultura judía que obligaba a las mujeres que acababan de dar a luz a guardar cuarenta días y después purificarse acudiendo al templo y presentando al niño”.

En el caso de la Iglesia católica, invitaba a las personas a purificar sus faltas por medio del arrepentimiento y la reflexión. “Estas purificaciones se hacían con largas procesiones en las que la gente llevaba una candela (vela), eran tantas las velas que se decía ‘esto es, una candelaria’”, añadió el sacerdote.

El vocablo candelaria proviene de candela, que significa vela; su connotación se relaciona con la luz, que en la religión católica se asocia con “el cielo y lo divino”, añadió la UNAM.

Niño Dios bendecido, otra característica del Día de la Candelaria

El 2 de febrero, en el marco del Día de la Candelaria, las personas llevan al niño Dios a bendecir, ya que le atribuyen a esta figura “características milagrosas de consuelo”, indicó la UNAM.

En la Ciudad de México, por ejemplo, los fieles se dan cita en la Basílica de Guadalupe para bendecir a sus niños Dios, mismos que lucen diferentes vestimentas, alusivas a otros santos e incluso a ciertas profesiones, como los médicos.

“Ya bendecidos y en sus hogares, los niños Dios se colocan en un nicho donde permanecen hasta el 24 de diciembre, cuando los ponen en el nacimiento navideño, y los recogen el 2 de febrero”, añadió la UNAM.

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Tamales, alimento relacionado con el Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria se relaciona con el Día de los Reyes Magos, otra fiesta que cada 6 de enero reúne a las familias alrededor de una rosca y quien encuentre dentro del pan la figura del niño Dios, debe ofrecer los tamales.

Las figuras dentro de la rosca de Reyes simbolizan al niño Jesús, que se escondió del Rey Herodes, quien se sintió amenazado por el nacimiento de Jesucristo y ordenó matar a todos los niños menores de dos años en Belén.

“El día 2 de febrero nuevamente la gente podrá encontrar lo que estaba escondido, a través del tamal, que de alguna manera es algo que esconde el alimento, recordando que Cristo nos viene a alimentar con los valores de la fe y el valor”, precisó el padre José de Jesús Aguilar.

La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura detalló que la tradición de comer tamales el Día de la Candelaria el 2 de febrero, coincide con el inicio del calendario agrícola en diversas comunidades de México, las cuales realizan una ofrenda con este alimento para obtener buenas cosechas.

¿Cuál es el origen del tamal?

Los tamales son un platillo que tiene origen en la época prehispánica de México, se dice que era un alimento para las grandes fiestas, se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra, en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos.

Después de la Conquista, el platillo fue adaptándose y complementando su fisionomía e ingredientes como se conocen hoy en día, pues se incluyeron los que provenían de Europa, como el caso de la manteca y la carne de cerdo que sustituyó la verdura como calabaza, quelites y elotes en los tamales.