Día de la Independencia en EUA: ¿Cómo celebrarán el 4 de julio?

Este domingo 4 de julio se conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos de América (EUA), donde los habitantes realizan diferentes acciones para festejar la libertad y soberanía de la nación.

El Día de la Independencia de EUA se celebra el 4 de julio porque en ese día, pero de 1776 el país firmó un tratado de independencia de Reino Unido. Ese documento fue redactado por Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de esa nación.

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Desde ese momento, el 4 de julio marcó un antecedente en la historia de EUA, ya que surgió la nación como actualmente es conocida.

Feliz cuatro de julio, amigos. Estados Unidos tiene mucho que celebrar hoy”, dijo el presidente Joe Biden en las redes sociales.

¿Cómo festejan el 4 de julio?

En EUA, las personas realizan diferentes actividades para festejar el Día de la Independencia como desfiles, picnic, parrilladas y juegos familiares.

También es una tradición que cada 4 de julio se lancen pirotecnia, ya que desde 1777, un año después de firmar el tratado de independencia, en Filadelfia se realizó un evento con 13 fuegos artificiales en honor a las 13 colonias, tradición que se mantiene a la fecha, pero no con 13 sino con decenas para iluminar el cielo de EUA.

Además, el 4 de julio es un día que se descansa en EUA porque desde 1941, esta fecha fue declarada como día feriado nacional, por lo que es celebrada por todos los ciudadanos estadounidenses.

Happy Fourth of July, folks. America has a lot to celebrate today. pic.twitter.com/lOjzEUXFbN — President Biden (@POTUS) July 4, 2021

¿Qué comen durante el Día de la Independencia de EUA?

Durante el Día de la Independencia de EUA es tradición comer algunos alimentos típicos de la nación como los hot dogs, el cual se ha popularizado y consolidado en los últimos años.

En Coney Island, en Nueva York, cada 4 de julio organizan un concurso en el que los participantes compiten por un premio, el cual lo gana la persona que logre comer la mayor cantidad de hot dogs.

A esto se suman las barbacoas, hamburguesas, papas fritas, aros de cebolla y postres como tartas.

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