Día del Podcast: Origen, historia y por qué el mundo no deja de escucharlos

El consumo de audio bajo demanda ha transformado radicalmente la forma en que nos informamos, aprendemos y nos entretenemos. Cada 30 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional del Podcast, una fecha dedicada a reconocer el poder de este formato que logró devolverle el protagonismo a la voz en la era digital.

A diferencia de la radio tradicional, la asincronía del podcast permitió a las audiencias decidir qué, cuándo y dónde escuchar. Esta flexibilidad, combinada con la explosión de los teléfonos inteligentes, convirtió al formato en uno de los medios de comunicación de mayor crecimiento en la última década, creando comunidades globales alrededor de nichos muy específicos y democratizando la creación de contenido.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Podcast el 30 de septiembre?

La celebración del Día del Podcast tiene su origen en 2014, gracias a la iniciativa de Steve Lee, un podcaster estadounidense que fundó el National Podcast Day en Estados Unidos.

La fecha elegida fue el 30 de septiembre; sin embargo, la respuesta global fue tan contundente que los organizadores se dieron cuenta de que el consumo y la creación de este formato no conocían fronteras. Para 2015, la celebración cambió de nombre oficialmente a International Podcast Day, convirtiéndose en un evento mundial que promueve el descubrimiento de nuevos programas y la interacción entre creadores y oyentes de todos los continentes.

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El origen de la palabra: ¿Por qué se le llama "Podcast"?

Técnicamente, la distribución de archivos de audio mediante canales RSS (la tecnología base del podcasting) comenzó a desarrollarse entre 2000 y 2003 gracias a programadores como Dave Winer y el periodista Christopher Lydon; sin embargo, la palabra "podcast" no existía en ese momento.

El término fue acuñado en 2004 por el periodista británico Ben Hammersley en un artículo para el diario The Guardian. Al reflexionar sobre el auge de la radio amateur, la tecnología de audio y el éxito de los reproductores portátiles de Apple, Hammersley sugirió varios nombres para este nuevo fenómeno, entre ellos "Audioblogging" y "Podcasting".

Este último tiene la respuesta: es una contracción de "iPod" y "broadcast" (transmisión), y es el que resonó con la comunidad y se consolidó permanentemente. Curiosamente, un año después, en 2005, el New Oxford American Dictionary la declaró la "Palabra del Año".

💡TRIVIA TIME!

The first podcast was launched in August 2004 by tech legends Dave Winer and Adam Curry.

It was called "The Daily Source Code" the spark that lit the podcasting fire 📷

Who knew we’d go from 1 podcast to 5 million+ today?#PodcastHistory #Throwback #TriviaThursday… pic.twitter.com/qoIhV3tu0m — FeedSpot Podcasts (@FeedspotPodcast) June 26, 2025

Curiosidades y el impacto del podcasting en la actualidad

El punto de inflexión comercial para la industria ocurrió en 2005, cuando Apple integró formalmente un directorio de podcasts en iTunes 4.9, facilitando que cualquier usuario con una computadora pudiera suscribirse a un programa sin necesidad de conocimientos técnicos sobre feeds RSS.

Desde entonces, el formato ha dejado varios datos curiosos e hitos mediáticos. Por ejemplo, el género de True Crime (crímenes reales) fue fundamental para la explosión masiva del formato en 2014, demostrando que el audio podía sostener investigaciones periodísticas narrativas de largo aliento.

Hoy en día, la principal ventaja que los usuarios destacan del podcast es su capacidad para acompañar la multitarea: es el único medio que permite consumir contenido profundo y de larga duración mientras se conduce, se hace ejercicio o se trabaja, lo que explica su altísimo nivel de retención frente a formatos como el video tradicional.

