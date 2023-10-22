¡A celebrar! Aumenta llegada de turistas por Día de Muertos 2023

El Día de Muertos 2023, una de las fechas más emblemáticas de nuestro país, y además de ser una fecha de celebración, también representa un factor importante para el turismos y la economía de México, pues miles de turistas visitan la República Mexicana en estas fechas.

La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que las festividades del Día de Muertos 2023 dejarán una derrama económica de 41 mil 198 millones de pesos por gastos en servicios turísticos a nivel nacional, pero ¿Cuántos turistas visitarán nuestro país?

¿Cuántos turistas recibe México en Día de Muertos?

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer que durante estos siete días se prevé la llegada de 2 millones 367 mil turistas a un hotel, lo que representa un aumento del 1.4% respecto al mismo periodo de 2019.

Del toral de esta cifra se estima que 619 mil de ellos son turistas internacionales, mientras que un millón 749 mil serán turistas nacionales.

📣 #ComunicadoSECTUR



Festividades de #DíaDeMuertos generarán una derrama de 41 mil 198 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en #México. 💀🎃👻🙌🏻✨



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¿Qué actividades hay en México por el Día de Muertos?

El Día de Muertos 2023 representa una de las festividades más importantes de México, además de ser uno de los principales motivadores de la llegada de turistas a nuestro país, pero ¿Qué actividades pueden hacerse en estas fechas?

Desfile de Día de Muertos – Ciudad de México ( CDMX ).

– Ciudad de México ( ). Tradicional Alumbrada – San Andrés Mixquic, en Ciudad de México ( CDMX ).

). Desfile de canoas – Janitzio, Michoacán.

Desde el año 2008, el Día de Muertos 2023 fue catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El secretario de Turismo enfatizó que las festividades de Día de Muertos detonan la actividad turística en cada una de las 270 plazas con vocación, al tener su característica celebración.