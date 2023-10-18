Día de Muertos en Miquiztli, Morelos

El Miquixtli es un festival que celebra el Día de Muertos 2023 en Morelos. Esta festividad se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre en Cuernavaca y sus alrededores. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los seres queridos que han fallecido. Durante este festival, las personas rinden homenaje a sus difuntos a través de una serie de rituales y actividades.

Algunas de las características típicas del Miquixtli en Cuernavaca son:

Ofrendas: Las familias elaboran altares con fotografías de sus seres queridos fallecidos, así como objetos y alimentos que les gustaban en vida. Las ofrendas suelen estar decoradas con flores, velas y papel picado.

Desfiles y procesiones: En algunas áreas de Morelos, se realizan desfiles y procesiones con personas vestidas con disfraces relacionados con la muerte, como calaveras y catrinas. Estos desfiles suelen ser coloridos y festivos.

Música y danzas tradicionales: Durante el festival, se pueden escuchar música y ver representaciones de danzas tradicionales mexicanas, como la danza de los viejitos y la danza de los huehues.

Comida tradicional: La comida juega un papel importante en la celebración. Las familias preparan platillos tradicionales mexicanos, como el pan de muerto y el mole, para compartir con sus seres queridos y visitantes.

Visitas al cementerio: Muchas personas visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos, así como para pasar tiempo en compañía de quienes ya no están.



El Miquixtli es una festividad que refleja la rica tradición y cultura mexicana en torno al Día de Muertos. Es una ocasión para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido, así como para celebrar la vida a través de la música, la comida y las tradiciones. Esta festividad es muy importante en la región de Morelos y atrae a visitantes de otras partes de México y del extranjero que desean experimentar esta celebración única.