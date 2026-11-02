¡Susto en Día de Muertos! Niño de 4 años se pierde entre las tumbas de un panteón de Monterrey

Las visitas a los panteones durante el Día de Muertos suelen reunir a familias que acuden para recordar a sus seres queridos, pero entre los pasillos de estos lugares también pueden presentarse momentos de angustia.

En Monterrey, Nuevo León, una madre perdió de vista a su hijo de cuatro años mientras recorría el Panteón Topo Chico. Afortunadamente, la búsqueda terminó con un reencuentro.

Menor se pierde en panteón de Monterrey y es localizado a los 15 minutos

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron al pequeño aproximadamente 15 minutos después de que recibieron el reporte de su desaparición, durante las visitas por las celebraciones del Día de Muertos.

De acuerdo con la información de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del domingo 1 de noviembre, cuando la madre del menor se acercó a los oficiales que resguardaban el cementerio para solicitar ayuda.

La mujer explicó que había perdido de vista a su hijo, por lo que los uniformados comenzaron un operativo de búsqueda entre los pasillos del camposanto, ubicado sobre la calle Frontera.

La movilización permitió encontrar al niño poco tiempo después. Los policías confirmaron que se encontraba sano y sin lesiones, por lo que pudo reunirse con su madre, quien agradeció el apoyo de los elementos municipales.

¿Qué pasó en el panteón de Monterrey durante el Día de Muertos?

El extravío del menor ocurrió en medio de las visitas que se realizan tradicionalmente a los cementerios durante estas fechas, cuando numerosas familias acuden para limpiar las tumbas, colocar flores y pasar tiempo junto a las sepulturas de sus seres queridos.

Aunque en esta ocasión el incidente terminó sin consecuencias para el pequeño, las autoridades aprovecharon lo ocurrido para recordar a los visitantes la importancia de mantener vigilados a los menores de edad.

Entre las recomendaciones se encuentra no perderlos de vista y tomarlos de la mano durante su estancia en los panteones, especialmente en momentos de mayor afluencia.s

Riña en panteón de Chiapas termina con una persona asesinada

Mientras en Monterrey la movilización policial permitió encontrar sano y salvo al niño, en Chiapas las celebraciones del Día de Muertos tuvieron un desenlace violento.

Durante las últimas horas del domingo 1 de noviembre, una persona murió tras una riña al interior del panteón municipal de Rincón Chamula San Pedro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, dos hombres que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol comenzaron a discutir mientras decenas de familias realizaban convivencias tradicionales en el cementerio.

La discusión subió de tono y ambos llegaron a los golpes. Sin embargo, la confrontación escaló cuando uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra su rival, quien perdió la vida.

Tras lo ocurrido, elementos de seguridad intervinieron y la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. También ordenó el envío de un grupo especial para esclarecer los hechos.