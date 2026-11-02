Café de Tacuba que es una parada obligada en Día de Muertos

Con más de 100 años, el restaurante Café de Tacuba, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) es una visita obligada durante esta época de Día de Muertos.

Esta delicia se acompa con un chocolate caliente y es la insignia de esta cafetería, por ello es una parada obligada para quien visita la capital o busca degustar un rico pan de muerto.

Además, se cuenta que entre sus pasillos deambula una monja que cuida a los comensales. Según relatos de los propios trabajadores.

