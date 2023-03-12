Dictadura de Daniel Ortega plantea romper relaciones con el Vaticano

Durante la tarde de este domingo 12 de marzo, el gobierno de Nicaragua, al mando del dictador Daniel Ortega, habría tomado la decisión de romper toda relación diplomática con El Vaticano; esto luego de las duras críticas por parte del Papa Francisco, quien calificó el régimen del país centroamericano bajo el concepto de una "dictadura comunista o hitleriana".

Este tipo de calificativos casi un mes después de que Nicaragua condenara a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez, motivo por el que el Pontífice catalogó la situación en el régimen sandinista como un desequilibrio propiciado por el dictador Ortega, quien reciéntemente también impulsó modificaciones que atentaban contra la libre expresión extranjera, además de la cancelación de dos universidades privadas, a quienes decomisó sus bienes.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la dictadura en Nicaragua?

Mediante una entrevista para el medio argentino de Infobae, Francisco comentó la forma en que limitaron la libertad de expresión del obispo Álvarez y criticó el accionar de Nicaragua: "Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras", aseguró el Papa.

Es por este motivo, principalmente, por el que se han roto las relaciones de Nicaragua con la Iglesia Católica, último de los órganos independientes contra los que ha atacado el régimen sandinista, pues incluso catalogó a los obipos y papas como una "mafia".

Antes el propio Papa Francisco había comentado públicamente que estaba preocupado por la situación en el país centroamericano, pues afirmó que las noticias que llegaban desde Nicaragua le han "entristecido mucho", por lo que continuó: "no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos".

Dictadura de Nicaragua condenó a 26 años de cárcel a un obispo católico

El monseñor Rolando Álvarez, fue detenido a mediados de agosto de 2022 tras ser sacado por la fuerza de la casa curial en Matagalpa, donde se había refugiado tras iniciarse una investigación en su contra, luego de posicionarse como uno de los principales críticos del gobierno comandado por Daniel Ortega.

Su detención confirmó la persecución contra la Iglesia y aumentó los casos de represión en el país centroamericano, motivo por el que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a dictadura de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad, las cuales iban desde ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y hasta tortura.