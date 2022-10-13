Nicaragua aprueba Ley de Cinemateca para controlar películas

El gobierno de Nicaragua sigue reaccionando a los documentales que Fuerza Informativa Azteca realizó para revelar la opresión y abusos del dictador Daniel Ortega contra los ciudadanos. Por lo que aprobó la Ley Cinemateca que va contra películas, documentales y producciones audiovisuales nacionales y extranjeras.

La Ley de Cinemateca permitirá al gobierno de Nicaragua prohibir o decomisar todas las producciones nacionales y extranjeras que considere peligrosas o que atentan contra el oficialismo de Daniel Ortega.

Cineastas critican la Ley de Cinemateca en Nicaragua

La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó la Ley de Cinemateca dos meses después de que el periodista de FIA, Otoniel Martínez, grabó la serie “Duele respirar”, en la cuál documentó la represión en la que viven los habitantes de ese país.

La Ley de Cinemateca podrá “prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de los productos audiovisuales, así como el decomiso de estos”.

Daniel Ortega controlará todo tipo de material audiovisual que se quiera producir en Nicaragua, tanto para nacionales como para extranjeros, según una iniciativa a la Ley de creadora de la Cinemateca Nacional. pic.twitter.com/n88Gpn50Dl — Houston Castillo (@HoustonTexasni) September 30, 2022

Cineastas de Nicaragua y México condenan Ley de Cinemateca

El nicaragüense Ricardo Zambrana y el mexicano Edgar Hernández, dos de los rostros más conocidos en el cine nicaragüense, condenaron la decisión del gobierno de Daniel ortega sobre la Ley de Cinemateca.

Ricardo, quien participó en la serie “Sexto Sentido”, explicó para Voz de América que “vos no podés producir eso, te podemos decomisar el material que estás ocupando. O sea, si vos estás grabando algo y creemos que eso atenta contra la paz, entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo“.

Edgar creador de la película “La Ofensiva Final” que retrata la guerra civil en los años 70 criticó al gobierno de Nicaragua por la reforma a la Ley de Cinemateca Nacional que le permitirá a esa institución prohibir y decomisar producciones audiovisuales.

“Yo le quiero decir que durante la dictadura somocista, que es en la parte final donde participamos periodistas mexicanos, no había ninguna restricción. De hecho, nos movimos un equipo muy grande de más de 50 periodistas”.

Ambos cineastas coincidieron en que, por primera vez en la historia del cine en Nicaragua, el Estado ejerce un control absoluto sobre las producciones audiovisuales.

