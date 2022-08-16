La dictadura de Daniel Ortega cierra más medios en Nicaragua

Telcor, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, canceló la licencia de Radio San Carlos que ayer (15 de agosto de 2022), realizó su última transmisión y como si esto no fuera suficiente para la dictadura del Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, también se le canceló la licencia a otros dos medios de comunicación de oeste de la nación centroamericana.

Radio La Guarachera y Radio Sky, ubicadas en el occidente del país, se sumaron a Radio San Carlos por lo que la lista de medios que cierran por órdenes del régimen de Ortega ya suman 17 medios que han sido cancelados tna solo en el mes de agosto (2022).

Cabe señalar que Radio La Guarachera y Radio Sky, pertenecían a la familia del empresario Anibal Toruño, propietario de Radio Darío, la cual también fue cerrada recientemente (durante el fin de semana).

Anibal Toruño, señaló que la medida del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, forma parte de una "embestida y un genocidio" a la libertad de expresión en Nicaragua, todo por "una demencia monstruosa" de la dictadura del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Silvio Javier Pilarte Centeno, dueño de Radio San Carlos que tenía 23 años de transmisiones ininterrumpidas, agradeció a la población "por abrir las puertas de su casa para sintonizarles".

El ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua presidido por Nahima Díaz, justificó que Radio San Carlos supuestamente transmitía con una potencia que no correspondía a la autorizada, de igual manera que modificó "sustancialmente" las instalaciones en las que debe operar.

Este alegato es el común denominador a la hora de justificar de parte de Telcor, por el cierre varios medios de comunicación efectuados en Nicaragua en tan solo durante las primeras dos semanas de agosto.

❗️ El presidente de #Nicaragua #DanielOrtega ordenó el cierre de tres medios de comunicación más este lunes, uno de ellos divulgaba contenido religioso. #libertaddeprensa https://t.co/6dLBBhQuTW — Voz de América (@VozdeAmerica) August 16, 2022

Al menos 17 medios cerrados por la dictadura de Ortega en Nicaragua

-Radio Hermanos

-Radio Santa Lucía, de Ciudad Darío

-Radio Católica de Sébaco

-Radio Nuestra Señora de Lourdes, de la Dalia

-Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande

-Radio San José de Matiguás

-Radio Monte Carmelo, de Río Blanco

-Radio Nuestra Señora de Lourdes de la Dalia

-Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande

-Radio Alliens, de San Dionisio

-Radio Darío

El régimen de los Ortega-Murillo ordenó apagar nuestra frecuencia. Pero nuestras voces y compromiso de seguir informando permanece intacto. Por eso a través de nuestro director Anibal Toruño enviamos este mensaje. 👇▶️ pic.twitter.com/SGlviHONw6 — Radio Darío (@radiodarioni) August 13, 2022

-Radio Vos

-Canal RB3

-Canal NGTV3

-Radio La Guarachera

-Radio Sky

-Radio San Carlos.

Por disposición gubernamental de la dictadura de Ortega en Nicaragua, en tan solo los primeros quince días del mes de agosto (2022), ya son 17 los medios de comunicación que son cancelados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, ente regulador de medios en Nicaragua.