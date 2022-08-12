Dictadura de Ortega arremete contra Iglesia Católica de Nicaragua

En un hecho que recrudece aún más las relaciones entre la dictadura del Presidente Ortega y los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua, se informó que la Policía Nacional del país centroamericano prohibió una procesión católica planificada para el sábado (13 de agosto de 2022).

La Iglesia Católica señaló a través de un comunicado que la Policía Nacional no permitió el evento, en ocasión del congreso Mariano y el final de la peregrinación de la imagen de nuestra Señora de Fátima, justificando "motivos de seguridad interna".

Cabe señalar que el obispo Rolando Álvarez, reconocido crítico de la dictadura de Ortega, es objeto de una investigación policial por el supuesto delito de conspiración y desde hace un par de semanas, se mantiene cercado por tropas policiales en el Palacio Episcopal de la diócesis que dirige en el norte del país centroamericano.

En respuesta, la Iglesia Católica llamó a sus feligreses para que se concentraran en la Catedral de Managua, máximo templo católico de Nicaragua, para rezar por la institución y por su nación.

Desde el año de 2018 cuando iniciaron las protestas en contra de la dictadura del Presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica sirvió como mediadora, las relaciones entre ambas partes se han ido agrietado.

El Gobierno de Ortega ha señalado a varios sacerdotes y obispos de conspirar, mientras que la Iglesia Católica le pidió justicia para más de 360 personas que murieron durante las protestas en contra de la dictadura.

La mayoría de esos decesos, eran opositores que fueron víctimas de civiles armados leales a la dictadura de Ortega, según informes de organismos de derechos humanos.

La Iglesia católica de Nicaragua vive los momentos más oscuros de los últimos 30 años. Se da con Ortega en el poder al igual que ocurrió en los años 80. pic.twitter.com/8xfJeM55rB — Houston Castillo (@HoustonTexasni) August 4, 2022

¿Por qué el dictador Daniel Ortega ataca a la Iglesia Católica?

La Iglesia Católica de Nicaragua enfrenta su momento más difícil en la relación con la dictadura del presidente Daniel Ortega, esto luego de la retención de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, uno de los más críticos del Gobierno de Nicaragua.

El presidente Daniel Ortega ha tachado de "terroristas" a los obispos de Nicaragua que desde el año 2018 comenzaron a actuar como mediadores de un diálogo nacional tras las protestas en contra de la dictadura de Ortega. En ese sentido, medios locales señalan que el gobierno del dictador Ortega, considera que la Iglesia Católica "organiza grupos violentos".

Además, la Policía Nacional de Nicaragua justifica sus acciones represivas justificando que la arquidiócesis nicaragüense está "provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

Oremos por la Iglesia Católica de Nicaragua, en estos momentos están sufriendo persecución. pic.twitter.com/8zrGcjG2hD — Erik Olano (@erikolano) August 3, 2022

Dictadura de Ortega arremete contra Iglesia Católica en Nicaragua

En las últimas semanas,la dictadura de Daniel Ortega, sacó del aire a siete emisoras católicas, lo hizo a través del órgano rector de las telecomunicaciones del país centroamericano. Antes había hecho lo mismo con el canal católico, además de que expulsó del país a varios religiosos que tenían obras de caridad en la nación centroamericana.