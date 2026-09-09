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En 2027 se sabrá qué pasará con detenidos por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” son presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

Presuntos implicados en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo
Años de cárcel para presuntos implicados en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo.|FGJEM

Escrito por: Iván Ramírez

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, Estado de México, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fueron vinculados a proceso.

Luego de una segunda audiencia, una jueza determinó cuatro meses de investigación complementaria, por lo que el caso retomará su curso legal en enero de 2027. Hasta entonces seguirán preso en el penal de Barrientos, en municipio de Tlalnepantla.

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