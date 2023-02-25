Dina Boluarte retira al embajador de Perú en México por expresiones de AMLO

En un mensaje a la Nación, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el retiro definitivo del embajador peruano en México después de las expresiones de su homólogo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la situación política del país de América del Sur.

“El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022”, inició su discurso Dina Boluarte al enfatizar que a partir de este momento, las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.

La presidenta de Perú acusó que con las declaraciones de AMLO, el mandatario habría violado el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia, calificando de “inaceptables” sus cuestionamientos sobre el “origen constitucional y democrático” de su gobierno.

Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y las inaceptables cuestiones, que de manera reiterada, fórmula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno. Dina Boluarte

Dina Boluarte acenteó que el presidente de México ha decidido “afectar gravemente” las relaciones bicentenarias relaciones entre ambos países al privilegiar "afinidades ideológicas en menoscabo de procesos de integración como la Alianza del Pacífico".

¿Qué dijo AMLO sobre Perú y Pedro Castillo?

El retiro del embajador peruano por instrucción de Diana Boluarte se da a tan solo una semana de que AMLO se resistiera a entregar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico por apoyar a Pedro Castillo y el golpe de Estado que intentó dar.

“Que lo notifique a los miembros de Grupo de Río, ¿qué hacemos? Porque no quiero legitimar un golpe de Estado, a un gobierno espurio”, expresó AMLO en su conferencia matutina del viernes 17 de febrero.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó entregarle a Dina Boluarte, la presidencia de la Alianza del Pacífico pic.twitter.com/eRVv05T4GU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

Durante su mañanera, el presidente de México explicó que realizaría una consulta con los miembros de la Alianza del Pacífico para que se entregue la presidencia que tomaría Pedro Castillo en 2022.

Antes de realizar las declaraciones del 17 de febrero, López Obrador ya se ha pronunciado sobre la política interna de Perú, manifestando su apoyo a Pedro Castillo, cuya familia se encuentra asilada en México.