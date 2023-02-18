Congreso de Perú presenta denuncia contra Pedro Castillo

El Congreso de Perú presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, a quien acusaron de casos de corrupción durante su gobierno hasta que fue destituido el pasado diciembre.

José Williams Zapata, presidente del Congreso, indicó que la denuncia constitucional será trasladada al despacho fiscal de la Nación para que posteriormente se presente ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron la denuncia contra el exmandatario por los supuestos delitos de liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, entre otros, que fueron presentados en octubre por la fiscalía.

Durante el debate en el parlamento, Pedro Castillo -a través de su abogado- decidió no presentar sus descargos alegando que quería participar de forma presencial. Su abogado, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

Con 59 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, por la que se acusa al expresidente Pedro Castillo.



📌El expediente será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones. pic.twitter.com/5K7KA2uuhm — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2023

Además de la denuncia contra Pedro Castillo, el Congreso aprobó las denuncias contra dos exministros del expresidente, a quienes acusan de recibir sobornos durante la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

¿Qué pasó con Pedro Castillo?

Castillo, que asumió al poder en julio del 2021, fue destituido el 7 de diciembre luego de intentar deshacer el Congreso de Perú y reorganizar el sistema judicial.

Desde entonces fue arrestado y permanece en un arresto preventivo por 18 meses en un penal dentro de una base policial de Lima, mientras la fiscalía lo investiga por presunta rebelión por su intento fallido de disolver el parlamento unicameral.

La destitución de Pedro Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, provocó una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el Gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

En las protestas los manifestantes piden la renuncia de la mandatario Dina Boluarte -que fue vicepresidenta de Pedro Castillo-, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas rápidas y una asamblea para redactar una nueva Constitución.