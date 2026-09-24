La diplomacia de los jefes de Estado guía la relación China - EEUU

En el último año, los dos encuentros cara a cara entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos han sido siempre el foco de atención de la opinión pública mundial: la comunicación franca durante la reunión multilateral de Busan en octubre de 2025 y el intercambio en profundidad durante la visita de Estado del presidente Trump a China en mayo de 2026.

Estos dos encuentros de máximo nivel no solo han encaminado las relaciones sinoestadounidenses, sino que también han aportado una estabilidad muy necesaria en un mundo lleno de incertidumbres. Como las dos mayores economías del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los vínculos positivos entre ambos países nunca se limitan al ámbito bilateral, sino que atienden a las aspiraciones comunes de más de 8 mil millones de personas en todo el mundo a la paz y el desarrollo.

El logro más importante de las dos reuniones es que ambas partes han consensuado definir las relaciones bilaterales como una “relación de estabilidad estratégica constructiva”. Este consenso ha roto con la inercia de los altibajos de los últimos años, ha clarificado la dirección general de la convivencia —“la cooperación como eje principal, la competencia dentro de límites razonables, las diferencias bajo control y una paz esperanzadora”— y ha allanado el camino para la cooperación pragmática en diversos ámbitos.

En este marco, los equipos económicos y comerciales de los dos países han llevado a cabo múltiples rondas de consultas: no solo han puesto en pausa la prolongada disputa arancelaria, sino que también han acordado establecer mecanismos de diálogo permanente como el consejo de comercio y el consejo de inversiones.

Ambas partes también han acordado ampliar los intercambios culturales y humanos: medidas como el intercambio de estudiantes, los programas de intercambio juvenil y la facilitación del turismo se están implementando gradualmente, el entendimiento entre los pueblos de los dos países se profundiza constantemente, lo que también sirve de modelo para la convivencia entre distintas civilizaciones.

Esta dinámica bilateral estable también ha generado efectos positivos para la gobernanza de los asuntos comunes mundiales. En los últimos meses, en temas candentes como la situación en Oriente Medio y Europa del Este, China y Estados Unidos han mantenido una comunicación estrecha a nivel diplomático: ambas partes apoyan la resolución de los conflictos y la promoción del alto el fuego a través del diálogo y las negociaciones, y la cooperación en aspectos como la ayuda humanitaria y la seguridad de las rutas energéticas también ha logrado avances concretos, evitando así el riesgo de que los conflictos locales se extiendan a todo el mundo.

Frente a la frágil recuperación de la economía mundial, el funcionamiento estable de las economías de ambos países y la continua mejora del comercio bilateral los han convertido en la principal fuente de impulso del crecimiento económico mundial. La contribución conjunta de China y Estados Unidos al crecimiento económico mundial ha superado de forma sostenida el 40%.

Convivencia entre China y EU, una de las relaciones internacionales más importantes del siglo XXI

Actualmente, la comunidad internacional reclama con urgencia una mayor cooperación entre China y Estados Unidos. En el ámbito de la inteligencia artificial, ambos países son líderes mundiales en innovación tecnológica y ya han acordado lanzar un diálogo gubernamental sobre la IA; todas las partes esperan que lideren la formulación de reglas inclusivas para la gobernanza de la IA, eviten el abuso de la tecnología, reduzcan la brecha digital y permitan que los logros de la inteligencia artificial beneficien a más países en desarrollo.

En el ámbito de la gobernanza climática, como el mayor país en desarrollo y el mayor país desarrollado del mundo, ambos tienen ventajas propias en tecnologías de energías limpias y experiencia en reducción de emisiones, entre otros aspectos. Si pueden fortalecer la colaboración, no solo acelerarán el proceso hacia la neutralidad de carbono a nivel mundial, sino que también podrán proporcionar a los países en desarrollo un apoyo tecnológico asequible en energías limpias.

En ámbitos como la reducción de la pobreza y la salud pública, la experiencia de China en la reducción de la pobreza, por un lado, y los recursos filantrópicos y la tecnología farmacéutica de Estados Unidos, por otro, pueden complementarse entre sí, para ayudar conjuntamente a los países menos adelantados a salir de la pobreza y mejorar sus sistemas de salud pública.

En lo que respecta a los conflictos armados regionales, la comunidad internacional espera en general que ambos países desempeñen el papel que les corresponde como grandes potencias, impulsen la mediación y las negociaciones de paz, y garanticen el acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria, para que más civiles se mantengan alejados de la guerra.

La forma de convivencia entre China y Estados Unidos constituye por sí misma una de las prácticas más importantes de las relaciones internacionales del siglo XXI.

El tercer encuentro cara a cara entre los jefes de Estado de ambos países en lo que va de año despierta fervientes expectativas entre todas las partes por una mejora continua de las relaciones sinoestadounidenses.

Posteriormente, los dos jefes de Estado volverán a encontrarse en el marco de las cumbres multilaterales de APEC en Shenzhen y del G20 en Miami. Todos los sectores esperan que ambas partes aprovechen esta oportunidad de la visita de alto nivel para convertir los consensos anteriores en planes concretos ejecutables, y logren más avances sustantivos en ámbitos como la gobernanza de la inteligencia artificial, la colaboración contra el cambio climático, el intercambio de experiencias en reducción de la pobreza y la mediación en los conflictos regionales. Esto no solo traerá más beneficios tangibles a los pueblos de los dos países, sino que también proporcionará a un mundo lleno de incertidumbres mayor certeza por parte de las grandes potencias, e inyectará un impulso más duradero al desarrollo mundial.

