“¿Quién merece vivir?”: diputado Carlos Tafolla propone pena de muerte en Michoacán

La noche del 25 de marzo, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla propone la pena de muerte para adolescentes como castigo por delitos graves.

Durante una transmisión en Facebook, el legislador reaccionó al caso de un adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

El legislador generó polémica al comentar: “¿Qué prefieren? ¿Que se muera el niño de 15 años o que asesine a dos madres que no tenían absolutamente nada que ver? Hay que sopesar”. Según dijo, este tipo de casos requieren “castigos ejemplares”, y reiteró que la pena de muerte debería aplicarse.

¿Qué es la “Ley de Carlos Manzo” y qué propone?

La postura del diputado forma parte de la llamada “Ley de Carlos Manzo”, impulsada tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan.

Entre los puntos más polémicos están:



Juzgar como adultos a menores a partir de los 16 años

Endurecer penas para delitos de alto impacto

Responsabilizar a padres por daños causados por sus hijos

Aplicar sanciones extremas como la pena de muerte

Bautista Tafolla incluso reiteró públicamente su postura: “Sí propuse la pena de muerte para violadores, multiasesinos y secuestradores… lo propuse y lo sostengo”.

¿Por qué la pena de muerte no puede aplicarse en México?

Aunque el diputado insiste en su propuesta, la pena de muerte no es legal en el país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente este tipo de castigo, además de que México ha firmado tratados internacionales que impiden su aplicación.

Organismos de derechos humanos han advertido que restablecerla implicaría:



Violaciones a acuerdos internacionales

Reformas constitucionales complejas

Riesgos de abusos en el sistema de justicia

En pocas palabras, no es una medida viable dentro del marco legal actual.

Además, el legislador lanzó críticas contra el propio Congreso del Estado de Michoacán, al asegurar que a los diputados “les tiembla la mano” para aprobar leyes más duras, pese a que él mismo forma parte del órgano.

Esta tarde, el legislador dejó clara su postura nuevamente a través de Facebook y lanzó una pregunta directa a la ciudadanía: “Sé que mucha gente me acompaña en estas propuestas. ¿Tú estás de acuerdo?”.