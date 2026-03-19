“Yo también donaré mi sueldo”: Diputado Carlos Tafolla apoyará a madres buscadoras y no donará a Cuba

En medio del intenso debate sobre las donaciones a Cuba propuestas por el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador, el diputado independiente de Uruapan, Carlos Bautista Tafolla, aseguró que también donará parte de su sueldo, pero ayudando a las madres buscadoras en Michoacán.

Diputado del Sombrero donará su sueldo, pero a madres buscadoras

Mientras algunos legisladores de Morena salieron en redes sociales para apoyar el plan de destinar recursos a Cuba, el diputado del Movimiento Sombrero de Uruapan, decidió centrar su apoyo en una de las crisis más fuertes que atraviesa el país: la desaparición de personas.

A través de sus redes sociales, Tafolla escribió:

“Yo también donaré un mes de mi sueldo…pero yo se lo quiero dar a las Madres buscadoras de Michoacán”

Una respuesta clara al envío de recursos al extranjero, especialmente cuando hay cuestiones más urgentes en el país que, a su juicio, deben abordarse de inmediato.

Crisis de desaparecidos en México: primero se debe atender el problema en México

La decisión del legislador y amigo cercano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, puso el foco en los esfuerzos de colectivos de madres que buscan a sus hijos, quienes no solo enfrentan al crimen organizado, sino también al nulo interés de las autoridades para ayudarlas.

En Michoacán, al igual que en otras partes del país, estos colectivos son en su mayoría mujeres que tratan de encontrar a sus seres queridos, generalmente usando su propio dinero y lidiando con la violencia del país.

Su trabajo ha sido crucial para aclarar la crisis de desaparecidos en México. Pero también se han enfrentado a los riesgos de buscar a sus familiares. Porque en este país, buscar a los hijos, puede ser una sentencia de muerte.

Donaciones a Cuba desde México: ¿sí o no?

Desde su aparente “retiro”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a donaciones para ayudar a Cuba a lidiar con su difícil situación económica, energética y alimentaria.

La iniciativa incluyó la creación de una organización con la intención de recaudar fondos para enviar comida y medicinas, pero han surgido varias interrogantes.

Diputados del PAN han cuestionado sobre lo rápido que este grupo consiguió la luz verde y si es incluso necesario este tipo de donaciones, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa México.