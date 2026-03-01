“Sabían lo que representabas”: El desgarrador mensaje de Grecia Quiroz a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

A cuatro meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el nombre volvió a ser recordado, este 1 de marzo de 2026, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, difundió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que reiteró su exigencia de justicia y recordó la huella política y personal que dejó su esposo en el municipio.

La publicación coincide con la convocatoria a una misa en su memoria, programada para este domingo a las 17:00 horas en la parroquia de San Francisco, frente al Jardín de los Mártires, en Uruapan. Se prevé que familiares, amigos y ciudadanos acudan no solo para rendir homenaje, sino para mantener viva la exigencia de esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

Grecia Quiroz recuerda a su pareja Carlos Manzo en conmovedor mensaje

En su mensaje, Quiroz sostuvo que el asesinato de Carlos Manzo estuvo ligado a su trayectoria política y a su postura combativa frente a la corrupción. Sin mencionar nombres, dejó claro que, a su juicio, el crimen no fue un hecho aislado, sino consecuencia directa de los intereses que el exalcalde confrontó durante su gestión.

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar todo, sabían lo que representabas, sabían que sacarías sus porquerías a la luz”. La frase, directa y sin matices, refleja el tono personal y político de una publicación que mezcla el duelo con la confrontación pública.

La alcaldesa también denunció lo que calificó como una campaña de desprestigio contra la memoria de Manzo, su familia y el Movimiento Independiente del Sombrero. Afirmó que, tras su muerte, se han intensificado intentos de calumniar y deslegitimar tanto al proyecto político que encabezó como al gobierno actual.

Justicia por Carlos Manzo: La petición de Grecia Quiroz

Más allá del tono emotivo, el mensaje coloca nuevamente en primer plano la exigencia de resultados en la investigación. Quiroz aseguró que seguirá demandando justicia no solo para su esposo, sino para todas las víctimas de violencia.

“Daré lo que me quede de vida para seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo y por todos aquellos que han sido arrebatados de sus familias de una manera injusta”, escribió.

En su publicación también cuestionó a actores políticos que, según señaló, buscan apropiarse del discurso de unidad pese a haber perjudicado a la comunidad. “Nadie como tú, aunque les duela e incomode, hoy solo les queda dar patadas de ahogado”, expresó, subrayando el vacío que dejó el exalcalde en la política local.

¿Cuándo será la ceremonia de Carlos Manzo?

La ceremonia religiosa fue anunciada desde el 28 de febrero como un acto de homenaje y resistencia. Está prevista para las 17:00 horas en la parroquia de San Francisco, donde se espera la asistencia de ciudadanos que, además de recordar a Manzo, reiterarán el reclamo de justicia.

En la convocatoria, Grecia Quiroz agradeció a quienes continúan respaldando la idea de transformar la realidad de Uruapan y a quienes han acompañado a la familia en estos meses de duelo.

“Muchas gracias a todas las personas que siguen creyendo en que las cosas sí pueden ser distintas. Que Dios los bendiga”, concluyó.