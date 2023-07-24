Demandan a Creel por uso millonario de recursos públicos para autopromoción

Ahora el diputado de Morena, Alejandro Robles, apuntó sus baterías en contra del panista Santiago Creel Mirada, aspirante a construir el Frente Amplio. Presentó una denmanda ante Fiscalía General de la República (FGR), el INE y Contraloría Interna de la Cámara de Diputados por uso indebido de recursos públicos de más de 23 millones de pesos al día del presupuesto asignado a la Cámara de Diputados para presuntamente posicionarse, pues, funge como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro y es candidato a la vez.

El legislador de Morena calcula que desde que se registró el pasado 4 de julio como aspirante del Frente Amplio por México a la fecha, el daño al erario suma más de 400 millones de pesos, pero aclara que serán las autoridades las que determinen a cuánto ascienden el daño causado al erario.

Asegura que la denuncia no contiene tintes racistas.

“Santiago Creel Miranda, el diputado que ostenta de manera ilegítima la presidencia de la Cámara de Diputados, él está ejerciendo más de 20 millones por día mientras en candidato a la postulación de Va Por México…No es una acusación por el color de su piel, no es una acusación por lo claro de sus ojos, no es una acusación porque tenga la sangre azul, es una acusación porque está violando de manera flagrante la ley… Viene aquí en su condición de candidato de Va por México y se victimiza y se pone a llorar y le dice desgraciado al presidente de la República cuando el único desgraciado que debe salir de esta presidencia es Santiago Creel Miranda por violar la ley”, acusó el diputado Alejandro Robles.

Diputado de Morena pide que se invesigue a Santiago Creel

Dijo que, si bien el resto de los aspirantes del Frente Amplio violan la ley al no separarse de su cargo como legisladores, el caso de Creel Miranda es más grave, pues se trata del presidente de una de las cámaras del Congreso que usa recursos públicos.

Detalló que la fórmula para sacar la cifra del supuesto gasto ilegal de Creel fue dividir el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados y dividir por los días del año para promediar lo que corresponde por día, que en cifras 23 millones 485 mil 465 pesos.

Además, en la denuncia presentada pide a las autoridades “se debe analizar lo que se mencionó supra, contabilizar el valor comercial que tiene el hecho de aparecer en TV y la exposición mediática de la que hace uso el denunciado cada vez que llama a rueda de prensa u concede entrevista, mismas que se realizan con recursos públicos”.

“Estamos denunciando ante todas las instancias correspondientes para que investiguen lo que nosotros sostenemos y es que Santiago Creel es un delincuente que se le advirtió que estaba violando la ley y, sin embargo, está montado en su macho”, sentenció el legislador morenista.

