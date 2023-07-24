“Ya es Xochilover": Xóchitl Gálvez bromea con foto de Elon Musk

La aspirante a representar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez, bromeó con una foto que compartió el empresario Elon Musk. Esto, en medio de la polémica que generó el cambio de ícono de Twitter por una "X".

El dueño de Twitter, Elon Musk, compartió una fotografía en la que sus brazos se ven cruzados para formar una "X", el nuevo logo de Twitter; sin embargo, la aspirante presidencial bromeó con que era un "Xochilover", pues cabe recordar que ella se adjudicó esa pose para hacerle frente a las declaraciones del presidente López Obrador.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaran medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel para que dejara de nombrar a la senadora, este se refirió a ella como "La señora X".

¿Qué significa la X de Xóchitl Gálvez?

Tras las declaraciones de AMLO donde se refería a ella como "La señora X", Xóchitl Gálvez decidió hacerle frente y adoptar este "nombre" e incluso realizó un tuit donde expuso qué significaba para ella serlo. Ante esto, compartió palabras como "Xambeadora", "luxona" y "mexicana".

¿Qué significa para mi ser #LaSeñoraX?



Se me ocurrieron estos ejemplos. 🫶🏼



Síguele en los comentarios. Te leo. 👇🏼#FírmaleXhttps://t.co/ghKVK5Nsox pic.twitter.com/N8dadCTLK3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 20, 2023

Xóchitl Gálvez logra las 150 mil firmas para continuar en el proceso del Frente Amplio por México

A tan solo 10 días desde que empezó la recolección de las 150 mil firmas requeridas para cada uno de los aspirantes, Xóchitl Gálvez afirmó que ya las completó, además de que sigue sumando. Los participantes deberán recopilar las firmas en al menos 17 entidades, en un rango de mil a 2 mil a través de la plataforma digital.

“Hasta dónde me quedé, más de 160 mil, pero pueden seguir sumando, porque ahora de lo que se trata es de la votación, porque yo lo que necesito, ahora el día 3 de septiembre son votos y ojalá lleguemos al millón de firmas, ahora vienen las plataformas de los partidos, esas también son importantes, esta era la plataforma ciudadana que es justo a dónde yo había querido apostar, a que sean los ciudadanos (...)", dijo.