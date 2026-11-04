Ley ISR: ¿qué sectores quedarán fuera del nuevo límite de deducciones y pérdidas fiscales?

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para corregir cambios anteriores y exentar a la industria automotriz, así como a los expendios y distribuidores de gasolina y diésel, del nuevo límite de deducciones y pérdidas fiscales.

El dictamen fue avalado por mayoría de votos, con 349 sufragios a favor y 92 en contra. Tras su aprobación, fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

En Morena, aseguran que la decisión responde a un razonamiento justo y no a un privilegio. Pero la oposición recordó que advirtió de las afectaciones y, como siempre, Morena hizo oídos sordos, además de que la excepción deja fuera a otros sectores importantes.

#AlMomento | Con 349 votos a favor y 92 en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley ISR que corrigen cambios anteriores para exentar del nuevo límite de deducciones y pérdidas fiscales a la industria automotriz y a los expendios y distribuidores de gasolina y diésel en el país. La oposición acusó que sus advertencias fueron ignoradas y cuestionó que otros sectores quedaran fuera. Vía @maxi_pelaezp https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Diputados aprueban la Ley del ISR y autoriza mayor endeudamiento para 2027

El pasado 14 de octubre la Cámara de Diputados concluyó la discusión y aprobó en lo particular el dictamen de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), tras obtener un respaldo de 322 votos a favor y 115 en contra. La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados mantuvo su postura y rechazó tajantemente las decenas de reservas presentadas por los partidos de oposición, impidiendo cualquier modificación al texto original enviado por el Ejecutivo.

Con una votación de 331 votos a favor y 115 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el Gobierno Federal proyecta recaudar un techo histórico de más de 10 billones 634 mil millones de pesos, de los cuales 1.7 billones de pesos provendrán directamente de la contratación de deuda pública, un rubro que se convirtió en el principal eje de confrontación entre el bloque oficialista y las bancadas de oposición.

