Aprueban Ley de Ingresos 2027 entre críticas por endeudamiento

El Gobierno federal prevé disponer de más de 10 billones de pesos durante 2027, pero una parte de los recursos necesarios para cubrir sus gastos provendrá del endeudamiento; ese es uno de los puntos que encendieron la discusión en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año.

La propuesta contempla ingresos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con un déficit estimado de 1.7 billones. El documento recibió 26 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 11 votos en contra.

Tras dos horas de discusión, incluida la revisión de reservas, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para continuar su trámite en el pleno.

¿Cuánto espera recaudar el Gobierno federal en 2027?

De acuerdo con las estimaciones aprobadas, los ingresos tributarios alcanzarían los 6 billones 263 mil 886.6 millones de pesos, un incremento de 3.9 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

La recaudación federal participable, que sirve como referencia para distribuir recursos entre la Federación, los estados y los municipios, se proyecta en 5 billones 722 mil 752 millones de pesos.

En cuanto a las perspectivas económicas, el dictamen considera un crecimiento real anual del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento, además de un tipo de cambio nominal de 17.9 pesos por dólar.

Para el sector petrolero, se calcula una producción de mil 800.1 miles de barriles diarios y un precio promedio de 61.8 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación.

*Información en desarrollo*