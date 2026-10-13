Cámara de Diputados aprueba Ley Federal de Derechos 2027, aumento en tarifas a turistas, visas y vuelos están en la mesa

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2027, respaldado con una votación de 329 votos a favor, 117 en contra y 0 abstenciones. El proyecto legislativo enviado por el Ejecutivo prevé alcanzar una recaudación total de 177 mil 185 millones de pesos el próximo año a través de actualizaciones y ajustes al alza en las tarifas de servicios gubernamentales, trámites migratorios, el uso del espacio aéreo nacional y concesiones clave del Estado.

Pese al aval de la mayoría guinda y sus aliados, legisladores de oposición alertaron que el aumento en los costos afectará directamente la competitividad turística de México y terminará por trasladarse al precio final del transporte de pasajeros y de carga en todo el país.

Con 329 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos propuesta para 2027.



Esta es la primera ley del paquete fiscal propuesto por el gobierno.



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¿Cuáles son los principales aumentos tras aprobarse la Ley Federal de Derechos?

El paquete de ajustes tarifarios contempla incrementos sustanciales que impactarán tanto a los visitantes extranjeros como a las empresas del sector logístico y de conectividad:



Turismo Extranjero: La cuota de entrada para turistas extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas registra un incremento del 35%, situándose en mil 334.80 pesos.

La cuota de entrada para turistas extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas registra un incremento del 35%, situándose en mil 334.80 pesos. Visas Consulares: La visa ordinaria aumentará un 66% para fijarse en $1,639.80 MXN, mientras que la visa de visitante de larga duración sufrirá un alza del 153%, quedando también en mil 639.80 pesos.

La visa ordinaria aumentará un 66% para fijarse en $1,639.80 MXN, mientras que la visa de visitante de larga duración sufrirá un alza del 153%, quedando también en mil 639.80 pesos. Transporte y Conectividad: Se aprueba un alza del 10% en las cuotas por el uso del espacio aéreo y un aumento del 3% en los derechos sobre concesiones ferroviarias.

Se aprueba un alza del 10% en las cuotas por el uso del espacio aéreo y un aumento del 3% en los derechos sobre concesiones ferroviarias. Cultura, Naturaleza y Salud: Se actualizan los cobros para el acceso a zonas costeras, áreas naturales protegidas y recintos museísticos, además de un incremento en las cuotas de 29 servicios esenciales regulados por la Cofepris.

Por su parte, el diputado priista Christian Castro Bello, cuestionó los nuevos cobros y aumentos en las cuotas de trámites y servicios gubernamentales, algunos superiores al 50%. Advirtió que estas medidas podrían encarecer actividades económicas y terminar afectando el bolsillo de las familias mexicanas.

El diputado anunció el voto en contra del dictamen y exigió que, antes de cobrar más a los ciudadanos, el gobierno combata la corrupción, administre mejor los recursos públicos y entregue resultados.