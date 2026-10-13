Cámara de Diputados aprueba Ley Federal de Derechos 2027, aumento en tarifas a turistas, visas y vuelos están en la mesa
¿Más caro viajar a México? Diputados aprueban la Ley Federal de Derechos 2027 con alzas en visas, vuelos y entradas a turistas.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2027, respaldado con una votación de 329 votos a favor, 117 en contra y 0 abstenciones. El proyecto legislativo enviado por el Ejecutivo prevé alcanzar una recaudación total de 177 mil 185 millones de pesos el próximo año a través de actualizaciones y ajustes al alza en las tarifas de servicios gubernamentales, trámites migratorios, el uso del espacio aéreo nacional y concesiones clave del Estado.
Pese al aval de la mayoría guinda y sus aliados, legisladores de oposición alertaron que el aumento en los costos afectará directamente la competitividad turística de México y terminará por trasladarse al precio final del transporte de pasajeros y de carga en todo el país.
Con 329 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos propuesta para 2027.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026
Esta es la primera ley del paquete fiscal propuesto por el gobierno.
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¿Cuáles son los principales aumentos tras aprobarse la Ley Federal de Derechos?
El paquete de ajustes tarifarios contempla incrementos sustanciales que impactarán tanto a los visitantes extranjeros como a las empresas del sector logístico y de conectividad:
- Turismo Extranjero: La cuota de entrada para turistas extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas registra un incremento del 35%, situándose en mil 334.80 pesos.
- Visas Consulares: La visa ordinaria aumentará un 66% para fijarse en $1,639.80 MXN, mientras que la visa de visitante de larga duración sufrirá un alza del 153%, quedando también en mil 639.80 pesos.
- Transporte y Conectividad: Se aprueba un alza del 10% en las cuotas por el uso del espacio aéreo y un aumento del 3% en los derechos sobre concesiones ferroviarias.
- Cultura, Naturaleza y Salud: Se actualizan los cobros para el acceso a zonas costeras, áreas naturales protegidas y recintos museísticos, además de un incremento en las cuotas de 29 servicios esenciales regulados por la Cofepris.
Por su parte, el diputado priista Christian Castro Bello, cuestionó los nuevos cobros y aumentos en las cuotas de trámites y servicios gubernamentales, algunos superiores al 50%. Advirtió que estas medidas podrían encarecer actividades económicas y terminar afectando el bolsillo de las familias mexicanas.
El diputado anunció el voto en contra del dictamen y exigió que, antes de cobrar más a los ciudadanos, el gobierno combata la corrupción, administre mejor los recursos públicos y entregue resultados.