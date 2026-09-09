Notas
-
El Paquete Económico 2027 mantiene la presión sobre las finanzas públicas
Coparmex señala que el Paquete Económico 2027 mantiene la presión sobre las finanzas públicas y plantea retos para el manejo de los recursos del país.
-
México pagará más de intereses que en obras públicas en 2027: El costo de la deuda
El costo financiero de la deuda superará a la inversión en infraestructura en 2027, restando recursos para proyectos y obras que el país necesita.
-
Paquete Económico 2027 castiga infraestructura y Pemex
El Paquete Económico 2027 prioriza el gasto social e inmobiliario del Estado, pero sacrifica la inversión en infraestructura y los recursos para Pemex.
-
En 2027, de cada $100 pesos, más de $27 irán a programas sociales y pensiones
Un análisis a las prioridades del gasto público en el nuevo Paquete Económico 2027 muestra que las pensiones y programas sociales tendrán el triple de recursos.
-
¡Más de un billón para programas prioritarios! Hacienda entrega el paquete económico 2027
Édgar Amador entregó el Paquete Económico 2027 a Diputados. Conoce qué estimaciones presentó Hacienda y cuáles son sus expectativas para la economía mexicana.
-
¿La cerveza podría subir de precio en 2027? #ConLaChelaNo
La Cámara de Diputados analiza un ajuste al IEPS que le sumaría entre 60 centavos y 1 peso a cada cerveza en 2027. Aunque buscan recaudar 6,500 millones de pesos, el golpe real iría directo al bolsillo de tiendas, bares y consumidores.