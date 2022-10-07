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Diputados de CDMX llaman “Presidenta” a Sheinbaum durante informe

Cuando Claudia Sheinbaum finalizó de rendir su cuarto informe de gobierno, diputados de CDMX corearon por algunos segundos “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Diputados de CDMX Presidenta a Sheinbaum

Escrito por: Azteca Noticias

Este 7 de octubre, Claudia Sheinbaum rindió su cuarto informe de gobierno como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y en el Congreso local los diputados de CDMX ya le llamaron "Presidenta".

A su llegada al Congreso de la capital, Sheinbaum regaló selfies y abrazos a los asistentes que se colocaron en las vallas que delimitaban las calles aledañas al órgano legislativo.

"¡Presidenta! ¡Presidenta!", "Claudia amiga, la GAM está contigo" y "Tláhuac te quiere" gritaban algunos asistentes mientras sostenían carteles en apoyo a Sheinbaum

Pero la gente afuera del Congreso no fue la única que llamó "Presidenta" a Sheinbaum, pues durante la glosa de su cuarto informe, los diputados de la CDMX también le gritaron "¡Presidenta! ¡Presidenta!".

Diputados llaman Presidenta a Sheinbaum en informe

Al inicio de la sesión, las bancadas del Congreso capitalino realizaron sus respectivos posicionamientos y cuando tocó el turno del diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, la bancada de Morena coreó por algunos segundos "¡Presidenta! ¡Presidenta!".

Durante la glosa de su cuarto informe de gobierno, Sheinbaum destacó que en el tema de seguridad hubo una reducción del 54% de los delitos, también mencionó que espera que las bancadas respalden su iniciativa de queMi Beca para Empezar sea reconocida en la Constitución local.

Además, aseguró que la inversión extranjera directa en la CDMX durante el primer semestre de 2022 alcanzó su máximo histórico, ya que se reportó una inversión de 9 mil 356 millones de pesos, es decir, el 34% de todo lo que se invierte en el país, que es un reflejo de la confianza que hay para las inversiones.

Además, dijo ante diputados de la CDMX que es la más competitiva, ya que alcanzó una calificación alta en el rubro y fue la entidad que por cuarto mes tuvo más generación de empleo en seis de nueve sectores.

"En nuestra ciudad la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados", finalizó su discurso la jefa de Gobierno, mientras diputados de CDMX corearon de nuevo "¡Presidenta! ¡Presidenta! por algunos segundos.