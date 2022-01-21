Diputados protagonizan pelea en el Congreso de Honduras

Varios diputados del partido Libertad y Refundación protagonizaron una pelea en el Congreso de Honduras, durante la sesión celebrada este viernes para elegir la junta directiva del nuevo periodo legislativo.

La pelea se desató supuestamente porque un grupo de diputados, pertenecientes al partido de Xiomara Castro, la presidenta electa de Honduras, no respetó un acuerdo que tenían con ella y le dieron la espalda.

Por lo que algunos militantes, que aún respaldaban a la presidenta electa, comenzaron a gritarle “traidores” a sus compañeros, y de los insultos pasaron a los empujones y posteriormente a los golpes.

Lo que pasó en Honduras es exactamente lo que intentaron hacer aquí.



Pero aquí los expusimos y los sancionamos. Allá confiaron en ellos y les robaron el Congreso.



No se puede confiar en ellos. Mientras te soban la espalda, te apuñalan. pic.twitter.com/lzLr2I5boa nayibbukele @Nay… — 🇺🇸Salvador Pascasio 🇸🇻 (@svpascasio) January 21, 2022

¿Qué pasó en el congreso de Honduras?

Militantes del Partido Libre se pelearon entre ellos luego de que el diputado Jorge Calix fuera elegido como presidente del Congreso en lugar de Luis Redondo, cuando Castro acordó con el partido aliado, Partido Salvador de Honduras , que Redondo sería elegido para ese cargo.

Diputados del partido de Castro, apoyados por todos los del aún gobernante PN y del Partido Liberal (PL), nombraron a uno de los miembros de su bancada como presidente del Congreso, violando un pacto previo para designar a un diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) al frente de la cámara.

Por su parte, la presidente electa compartió un mensaje para su bancada a través de su cuenta de Twitter: “la traición se ha consumado”, escribió Xiomara Castro en su red social.

Asimismo, Castro condenó enérgicamente la decisión del grupo de diputados de su partido y la consideró una "traición", por lo que amenazó con negarse a que el nuevo jefe del Congreso le tome la protesta como presidenta de Honduras el próximo 27 de enero.

"No necesito que traidores me blinden", escribió Xiomara Castro en otro mensaje a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo a los resultados de los comicios de noviembre, Castro no tendrá mayoría en el Congreso de Honduras, lo que le dificultará impulsar sus promesas de reformas, lo que la obligará a negociar con la oposición.

