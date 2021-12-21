Declaran a Xiomara Castro presidenta electa de Honduras

El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró a Xiomara Castro como la primera presidenta electa del país, luego de tres semanas de conteo de votos.

De acuerdo con Kelvin Aguirre, presidente del CNE, durante las elecciones celebradas el 28 de noviembre, Xiomara Castro obtuvo 1,716,793 votos a favor.

Castro deberá tomar posesión el 27 de enero y representará a Honduras por un periodo de cuatro años.

De igual forma, el CNE declaró a los tres designados de la presidencia y a diputados del Parlamento de Honduras.

Asimismo, el 28 de este mes se proclamará a las corporaciones municipales y diputados del Congreso Nacional.

Xiomara Castro anuncia su triunfo en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, la presidente electa de Honduras, Xiomara Castro, agradeció a los votantes por la confianza y participación.

Resaltó que más de un millón y medio de personas votaron por ella y resaltó el valor de esas personas por querer cambiar lo que denominó como ‘una dictadura’ por democracia.

Asimismo, prometió que su gobierno pondrá a las personas como prioridad en las políticas públicas, pues se gestionará desde el pueblo.

Por último, aseguró que su gobierno será de diálogo y unidad.

México felicita a Xiomara Castro por su triunfo en Honduras

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, manifestó sus felicitaciones a Xiomara Castro por su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras, a través de su cuenta de Twitter.

Además, el canciller le deseo éxito en su gestión en pro del país Centroamericano.

El Gobierno de México manifiesta su más sincera felicitación a la Presidenta Electa de Honduras, Xiomara Castro y le desea el mayor de los éxitos en su gestión en pro del pueblo hondureño : https://t.co/1iPYKsH0Rw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 20, 2021

El anuncio llegó tres semanas después de unas elecciones polémicas disputadas entre el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro en las que la candidata obtuvo el 53.51% de los votos en el conteo rápido.

A pesar de eso, no fue declarada vencedora oficial sino hasta este lunes, razón por la que muchos hondureños sospecharon de un posible fraude electoral a pesar de que estas elecciones fueron observadas por organismos internacionales por primera vez en la historia.