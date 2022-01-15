Hondureños y nicaragüenses forman la primera Caravana Migrante del año

Cientos de hondureños y nicaragüenses se congregaron el sábado en la norteña ciudad hondureña de San Pedro Sula y comenzaron a marchar hacia Estados Unidos, en lo que representa la primera Caravana Migrante que se forma este año en Centroamérica.

La Caravana Migrante partió días antes de que la presidenta electa de izquierda, Xiomara Castro, asuma el cargo en Honduras el 27 de enero próximo. Ha prometido reactivar la economía y combatir la corrupción que aviva las oleadas de migración masiva a Estados Unidos.

Pablo Méndez / Inmigrante hondureño:

Nadie nos cuida. Estuvimos en San Pedro casi dos días, no recibimos ayuda del presidente ni nada. Las cosas no van a estar bien aunque cambie el gobierno. Con este gobierno la gente se tiene que ir en caravana porque no hay trabajo, yo creo que con el nuevo presidente, el gobierno se va a quedar igual.

Los migrantes, en su mayoría jóvenes con mochilas al hombro y mujeres con niños, partieron de una terminal de ómnibus en la norteña ciudad de San Pedro Sula hacia el puesto fronterizo de Corinto en un intento de ingresar a Guatemala.

Se calcula que en inicio son alrededor de mil las personas que se pusieron en marcha, a las que se sumarán otras que pretenden seguir la misma ruta, llegando a la terminal de autobuses de San Pedro Sula.

Otro grupo más pequeño de personas salió más temprano por la mañana de esa misma ciudad hondureña, San Pedro Sula, hacia la frontera con Guatemala.

Parte de Honduras la primera Caravana Migrante del 2022.

Parte rumbo a Estados Unidos la primera Caravana Migrante del 2022

El instituto de migración de Guatemala dijo que las autoridades hondureñas habían informado que había unos 110 migrantes, en su mayoría nicaragüenses, que estaban llegando al cruce fronterizo hondureño de Corinto. Policías y militares guatemaltecos los esperaban del otro lado, agregó.

Anteriormente, la policía hondureña ha bloqueado las carreteras para evitar que muchas de estas caravanas lleguen al cruce fronterizo. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas también se han enfrentado con grupos de migrantes cuando intentaban cruzar sin documentos.

La primera Caravana Migrante de este 2022 llega después de las profundas dificultades económicas y la pobreza que afecta al 62% de la población hondureña, situación que ha empeorado por la pandemia del Covid-19 y dos huracanes consecutivos que golpearon al país centroamericano en 2020 y que dañaron aún más su economía.