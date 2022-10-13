En medio de una ríspida discusión entre legisladores, Morena, PRI, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados dieron luz verde a los cambios propuestos por el Senado para que las Fuerzas Armadas amplíen su presencia en las calles hasta el 2028 para las labores de seguridad publica en el país.

Luego de casi 8 horas de debate, la reforma a la Constitución se aprobó por 339 a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, con lo que se alcanzó la mayoría calificada requerida.

Se prevé que hoy mismo quede aprobada en la @Mx_Diputados la reforma sobre las #FuerzasArmadas. Ya no está a discusión su permanencia hasta el 2028, sino los cambios que se hicieron desde el @senadomexicano.



Reporta @maxi_pelaezp pic.twitter.com/gTSnTjWUt3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

El decreto se envió a las legislaturas locales para la validación de la reforma al artículo quinto transitorio en materia de Guardia Nacional.

Morena festejó la aprobación al grito de “sí se pudo, sí se pudo” y coreó “es un honor estar con Obrador”, mientras que el PAN enarboló al grito de “¡México, México!”.

Cómo quedó la reforma a las Fuerzas Armadas

La discusión se centró en los cambios propuestos en la minuta del Senado al artículo quinto transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional, que entre otras cosas planteó:

• El Ejecutivo Federal rendirá ante el Congreso un informe semestral sobre las tareas de las Fuerzas Armadas con indicadores cuantificables y verificables para evaluar los resultados en materia de seguridad. y respeto a derechos humanos. La Cámara de Senadores, analizará y aprobar los informes anuales que presente el gobierno federal sobre las actividades de la Guardia Nacional y evaluará la participación de la Fuerza Armadas.

• También crea una comisión bicameral que podrá llamar a convocar a reunión a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina para evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y señalar que entidades ya no requieren su presencia.

• A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

• Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.