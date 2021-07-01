Se entrega el director financiero de la Organización Trump

Allen Weisselberg, quien fue director financiero de la Organización Trump, se entregó hoy a las autoridades de Nueva York tras haber sido imputado por presuntos delitos fiscales que aún permanecen en secreto.

El ahora ex director financiero de la compañía de Donald Trump trabajó durante años para el magnate y fue quien ayudó a gestionar el imperio inmobiliario durante el mandato presidencial del republicano, entre 2017 y 2021.

Se sabe que Weisselberg fue ingresado a la corte penal de Manhattan y se espera que seaa procesado en el transcurso del día como parte de la investigación liderada por el fiscal de distrito, Cyrus Vance, responsable de la investigación por presuntos delitos fiscales contra Donald Trump y su compañía.

También se espera que en el transcurso del día se presenten acusaciones formales contra la Organización Trump (Trump Organization).

La Organización Trump emitió un comunicado en el acusó a la fiscalía de usar a su director financiero como un peón para después ir contra el ex presidente.

Esto no es justicia, esto es política”, señaló la empresa.

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Trump niega acusaciones de presuntos delitos fiscales

Trump ha negado todas las acusaciones que han surgido desde hace años en su contra, pero que se detuvieron por cuatro años por su llegada a la Casa Blanca. El republicano ha afirmado en múltiples ocasiones que las investigaciones tienen motivaciones políticas, pues Vance, el fiscal responsable, es demócrata.

En primera instancia, se espera que las acusaciones de la fiscalía se centren en el ex director financiero con tal de averiguar si él u otros altos directivos de la Organización Trump recibieron beneficios como departamentos gratuitos o autos de lujo rentados, todo sin informarlos adecuadamente en sus declaraciones de impuestos.

El curso de la investigación dependerá de las pruebas y declaraciones que se obtengan esta tarde, por lo que se podrían producir arrestos de otros directivos de la empresa y, a largo plazo, podrían obstaculizar las aspiraciones políticas de Donald Trump, quien ha repetido su intención de volver a la Casa Blanca en 2024.

El ex mandatario emitió un comunicado esta semana en el que afirmó que las acciones de su empresa no representan o constituyen ningún delito, por lo que dijo estar tranquilo.

La entrega de Weisselberg llega sólo un día después de que el diario The Wall Street Journal informó que este jueves se publicarán acusaciones formales por delitos fiscales contra la Organización Trump.

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