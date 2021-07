¿Qué pasó con YosStop? Esto se sabe de la detención de la youtuber

YosStop, la influencer conocida por sus opiniones en un canal en YouTube, se ha convertido en tendencia en redes sociales por su detención de ayer, pero ¿qué pasó con YosStop? Esto es lo que se sabe del caso de la youtuber.

El martes 29 de junio, Yoselinne “N”, conocida como YosStop, fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por el delito de pornografía infantil y violencia equiparada.

Te puede interesar: ¿Cuántos años podría pasar la youtuber YosStop en la cárcel?

Los agentes de la fiscalía capitalina llevaban una orden de cateo en el domicilio de YosStop, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, para cumplimentar la orden de aprehensión.

La youtuber fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en donde fue puesta a disposición del juez de control que la requirió. La FGJCDMX dio a conocer imágenes de la detención de la youtuber YosStop y su llegada al penal de Santa Martha Acatitla.

#youtuber Yoselinne “N” pasó la primera noche en el #penal de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de #pornografía infantil



La @FiscaliaCDMX dio a conocer imágenes de su #detención y del momento de ingresar a #prisión



Más información en: https://t.co/alOVBossx7 pic.twitter.com/KzKUTH1CBI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2021

¿Qué pasó con la youtuber YosStop?

YosStop fue denunciada por Ainara “N”, una joven que aseguró que la youtuber reprodujo un video en el que cinco jóvenes abusan de ella.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2018 cuando la denunciante de la youtuber era aún menor de edad.

YosStop publicó en su canal de YouTube un video titulado “Patética generación” en el que describe el video en donde presuntamente abusaron de Ainara “N”. Además, la youtuber expresó sus opiniones sobre la actitud de la joven.

La viralización del video por el que se acusa a YosStop por pronografía infantil fue lo que provocó que Ainara “N” tomara acciones legales en contra de la youtuber.

En marzo pasado, Ainara “N”, acompañada por una asociación civil por la que dieron a conocer que se interpuso una denuncia en contra de la youtuber, informó que acusó a la influencer por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada.

Ainara “N” aseguró que la publicación de su video la convirtió blanco de bullying y revictimización entre sus círculos sociales.

YosStop responde a denuncia por pornografía de violación

En respuesta, la youtuber YosStop respondió a la víctima que tenía un amparo y dejó en manos de las autoridades el asunto de pornografía infantil, ya que aseguró que fue difamada por la denunciante y negó almacenar y difundir el video de la presunta violación.

“Yo no almacené ni compartí este video nopor y por el cual se me está denunciando injustamente, sobre este tema no puedo hablar más al respecto por órdenes de mis abogados”, dijo la youtuber en su video publicado hace tres meses.

¿YOSSTOP DENUNCIADA?

Tras la detención de YosStop, un juez le dictó la medida preventiva de prisión preventiva y no podrá seguir su proceso en libertad por la gravedad del delito que se le imputa.

La defensa legal de YosStop solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la youtuber tendrá su próxima audiencia el lunes a las 10:00 horas.

Te puede interesar: YosStop: Los otros escándalos de la youtuber detenida