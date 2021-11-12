Los planes de Disney para crear su metaverso

El CEO de Walt Disney, Bob Chapek, anunció que el conglomerado de entretenimiento se está preparando para dar un gran salto tecnológico, crear su propio metaverso, es decir, un mundo de realidad virtual.

Metaverso, un mundo imaginado por primera vez por los guionistas de ciencia ficción de Disney. Se trata de un destino muy popular en estos días, desde que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que el futuro de su empresa se dedicaría a crear un metaverso, es decir, un entorno sólido y tridimensional en el que los avatares digitales de los usuarios trabajarían, pasarían el rato y se dedicarían a sus aficiones.

Disney asegura que entrar en esta nueva frontera digital es coherente si se toma en cuenta su larga historia de innovación tecnológica, que se remonta a casi un siglo atrás, con Steamboat Willie, el primer dibujo animado con sonido sincronizado.

Bob Chapek, CEO de Walt Disney:

Nuestros esfuerzos hasta la fecha no son más que el prólogo de una época en la que podremos conectar aún más estrechamente los mundos físico y digital, lo que permitirá contar historias sin límites en nuestro propio metaverso, el de Disney.

Disney concibe al futuro metaverso como una extensión del servicio de video en streaming Disney+, pero el lienzo tridimensional prevé para nuevos tipos de narración.

El antiguo vicepresidente ejecutivo de digital de Disney, Tilak Mandadi, escribió en LinkedIn en 2020 sobre la creación de un metaverso de parques temáticos, en el que el mundo físico y el digital convergen a través de accesorios, teléfonos inteligentes y puntos de acceso digital.

No todas las incursiones digitales de Disney han tenido un final feliz

Su red social infantil en línea, Club Penguin, cerró en 2017, después de 11 años. Su entrada en los juegos sociales, a través de la compra de Playdom por 563,2 millones de dólares en 2010, se saldó con una pérdida de valor.

Sus esfuerzos por aprovechar la creciente popularidad de los videos cortos de YouTube, mediante la adquisición de Maker Studios por 500 millones de dólares en 2014, dieron lugar a la absorción de la operación por otras partes de la empresa.

