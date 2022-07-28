Video: disparo mortal de asaltantes contra un policía de Paraguay

Una banda de asaltantes que perpetró un asalto en un local comercial de Ciudad del Este en Paraguay, efectuó un disparo mortal en contra del policía identificado como Gustavo Bareiro.

El oficial Bareiro, subjefe de la comisaría 3 del barrio Obrero, llegó al lugar comercial para comprar un regalo de cumpleaños para su madre, él no sabía que al interior se efectuaba un atraco perpetrado por grupo de asaltantes que al notar su presencia, efectuaron el disparo mortal.

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Asaltantes matan a policía que iba a comprar el regalo de cumpleaños para su madre

El oficial de la policía Gustavo Bareiro, fue asesinado a sangre fría por uno de los asaltantes mientras perpetraban un robo en el mini mercado llamado "Zuall", que se encuentra en barrio Obrero de la capital del Departamento de Alto Paraná en Paraguay.

Guillermo Bejarano, jefe de la Comisaría 3ª, señaló que al momento del asalto: "El oficial Bareiro estaba uniformado. Salió un rato. Hoy es el cumpleaños de su mamá y fue a buscarle un regalo. Por esa razón fue al comercio".

En un video captado por una cámara de seguridad se puede apreciar como el oficial Bareiro, ni siquiera pudo ingresar de lleno al local comercial porque fue sorprendido por el grupo de asaltantes que perpetraban un atraco en el lugar.

En cuanto uno de los asaltantes se percató de la presencia del oficial Gustavo Bareiro, sin decirle una sola palabra, le baleó a sangre fría en un disparo que impactó en su rostro y que resultó mortal. El subjefe de la policía solo alcanzó a tocar su arma y justo al hacer ese movimiento fue cuando recibió el disparo mortal.

En conferencia de prensa, el jefe Bejarano señaló que: "Los delincuentes tenían una escopeta y armas cortas" y agregó que: "En el circuito se nota que quiso reaccionar, pero los delincuentes se adelantaron".

La policía continúa recolectado todas las imágenes del circuito cerrado del local comercial para tratar de identificar a los asaltantes. La Policía Nacional de Paraguay ha efectuado una intensa búsqueda en toda la zona.