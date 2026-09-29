Radiografía: Las sorprendentes razones y edades en las que decimos adiós al “felices para siempre”, según el INEGI

Los finales felices existen aunque para algunos signifique a veces la separación. Durante 2025, el país registró 155 mil 254 separaciones legales, lo que representa una tasa de 1.7 divorcios en México por cada mil habitantes y muestra una ligera disminución frente al 1.8 reportado en el periodo anterior, de acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este descenso en las estadísticas nacionales pone de relieve un cambio sutil en la dinámica legal y social de las parejas mexicanas, donde los procedimientos formales de disolución del vínculo conyugal continúan transformándose año con año conforme a las tendencias demográficas actuales.

¿Por qué se separan las parejas en México?

Al analizar los motivos principales que llevan a la formalización de estas separaciones a nivel nacional, el informe destaca tres figuras predominantes: el divorcio incausado, el mutuo consentimiento entre las partes involucradas y la separación prolongada del hogar conyugal por un periodo superior a un año.

Estas vías legales reflejan la preferencia por mecanismos que agilizan el proceso de ruptura o que responden a la necesidad de formalizar situaciones de distanciamiento que ya se prolongaban de manera indefinida en el ámbito doméstico.

Estados donde más se divorcian en México

En el desglose geográfico, el estudio detalla contrastes significativos entre las diferentes entidades federativas del territorio mexicano. Por un lado, los estados de Campeche, Nuevo León y Tamaulipas encabezan la lista al presentar las tasas más elevadas de disolución matrimonial por habitante.

En contraste, las regiones que registraron los índices más bajos de separaciones legales durante este ciclo fueron Veracruz, la Ciudad de México y Chiapas, lo que evidencia disparidades culturales, sociales y administrativas en el acceso y la demanda de estos trámites civiles en todo el país.

Mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres

Otro de los aspectos más reveladores de la estadística del INEGI se relaciona con el factor de la edad y la duración promedio de las uniones que llegan a su fin. Los datos demuestran que las mujeres tienden a divorciarse a edades más tempranas que los hombres: ellas tienen un promedio de 41 años al momento de iniciar formalmente el trámite, mientras que los hombres alcanzan una edad promedio de casi 44 años.

Asimismo, respecto a la vigencia de los matrimonios disueltos, la mayor concentración corresponde a aquellas parejas que llevaban 21 años o más casadas, seguidas por los vínculos con una duración de entre 1 y 5 años, y finalmente por los tramos de 10 a 15 años de convivencia conyugal.

