Frío en CDMX volverá a bajar el termómetro hasta 3 °C: activan doble alerta por heladas este jueves

¡Otro amanecer “congelado”! Para la madrugada de este jueves 26 de marzo, se activó la Alerta naranja y la Alerta amarilla por frío en la Ciudad de México (CDMX), ante el pronóstico de temperaturas de 1 °C a 3°C.

Conforme avance la mañana, la temperatura irá subiendo hasta rozar los 23- 24 °C, por lo que además de llevar chamarra, también debes cargar con un buen sombrero.

Clima en CDMX: ¿A qué hora se sentirá más frío este jueves 26 de marzo?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Alerta Naranja se activa cuando las temperaturas descienden de 1 a 3 grados Celsius, principalmente en zonas altas y rurales de la capital.

Para este jueves, la alcaldía que podría experimentar mucho frío será:



Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X5jmBOdz9Q — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026

La hora más crítica será desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana. En otras zonas de la ciudad, especialmente en el sur de la capital, se mantiene Alerta Amarilla, donde se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Magdalena Contreras

Xochimilco

Milpa Alta

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/kGiBmgyKOq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026

¿Cuándo se acaba la temporada de frío en CDMX?

Mucha gente pensó que con el inicio de la primavera, el frío nos abandonaría del todo, pero la verdad es que el aumento de temperatura será gradual.

De hecho, conforme nos acerquemos a mayo, el calor en la capital subirá entre 3 y 4 grados por encima del promedio, según advirtieron las autoridades.

Antes de dar paso a la temporada de huracanes, aún quedan varios sistemas frontales que podrían ocasionar lluvias fuertes y madrugadas heladas.

Según el pronóstico, es probable que se registren unos seis frentes fríos má s hasta mayo de 2026:



Cinco de ellos llegarán en abril.

En mayo se podrían presentar otros tres.

Por otro lado, la temporada de lluvias de este año comenzará oficialmente el 15 de mayo, con el comienzo de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Niveles de alerta por bajas temperaturas en CDMX

Con el fin de avisar y proteger a la población, la capital cuenta con una Red de Alerta Temprana por bajas temperaturas, utilizando los siguientes colores según la intensidad del fenómeno:

