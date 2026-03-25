Ropa ligera, chamarra y ¿paraguas?: Así estará el clima en México el 25 de marzo 2026; en estas entidades se esperan lluvias

Durante la tarde podrías necesitar un paraguas en la mano y en la madrugada una chamarra porque habrá suficiente frío en algunos puntos del país. El clima en México para este 25 de marzo volverá a mostrar un contraste marcado entre lluvias y calor intenso.

La lluvia volverá a ganar terreno durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles, sobre todo en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan aguaceros más intensos que en el resto del país.

Pero el agua no será lo único que marcará la jornada. Mientras varias regiones tendrán tormentas con descargas eléctricas y posible granizo, gran parte del territorio nacional mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas de hasta 45 grados.

Entidades donde lloverá este miércoles

Para este miércoles 25 de marzo, el pronóstico apunta a lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Además, habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

El calor no se va: habrá estados con hasta 45 grados

Aunque en varias zonas del país se esperan lluvias, el calor seguirá presente sobre buena parte de México. Sonora será la entidad más afectada por las altas temperaturas, con máximas de entre 40 y 45 grados.

También se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el sur de Zacatecas, Morelos y el suroeste de Puebla.

A esto se suman los 30 a 35 grados que se esperan en Aguascalientes, San Luis Potosí, el norte de Querétaro, el norte de Hidalgo, el norte y sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Heladas al amanecer en estas zonas serranas

El contraste será todavía más marcado durante las primeras horas del miércoles.

En zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados con heladas.

Además, regiones serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

Así estará el clima en CDMX y Edomex este 25 de marzo

En el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco. Por la tarde, el cielo irá de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México.

Para la capital del país se prevén temperaturas mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 23 a 25 grados. En el Edomex, las mínimas serán de 3 a 5 grados y las máximas de 21 a 23 grados.

Además, podrían presentarse descargas eléctricas, posible granizo y rachas.

¡Los frentes fríos no se acaban! El SMN ya monitorea uno nuevo

Como si las condiciones meteorológicas no fueran lo suficientemente contrastantes, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia un nuevo frente frío asociado con aire polar, que podría ingresar al norte de México este viernes.