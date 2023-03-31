En los últimos días, ha ocurrido un intercambio de señalamientos entre México y Estados Unidos a causa del tema de fentanilo, pues para el vecino del norte los malos siempre son otros y lo peor ocurre en otros países.

Por lo menos en las noticias diarias de Estados Unidos se puede observar que sus jóvenes son ejemplares, sus policías y su sistema de justicia impecables o eficientes, o eso es lo que venden. El lado oscuro de la historia de Estados Unidos no aparece en ningún lado, excepto en el mundo de la ficción.

A principios de la década de los 80, cuando Bryan de Palma y Oliver Stone le dieron vida a Tony Montana, un migrante cubano que llega sin un centavo a Miami y rápidamente se convierte en un poderoso narcotraficante, es ahí cuando se muestran drogas y asesinatos.

Así es la doble moral de Estados Unidos frente a la crisis del fentanilo

El lado oscuro de las drogas de Estados Unidos solo existe en la ficción

En la primera década de los 2000 llegó la serie Breaking Bad, favorita de muchas personas, donde la trama es de un maestro de secundaria que se convierte en el mayor fabricante de drogas sintéticas en Nuevo México, Estados Unidos.

La serie televisiva mostraba delitos como lavado de dinero, elaboración y consumo de metanfetamina y claro, la descarnada violencia de los traficantes de drogas. Breaking Bad ganó varios premios Emmy y fue nominada a los Globos de Oro.

La ficción de Estados Unidos no terminó ahí, pues en 2019 la serie Euphoria nos muestra uno de los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense: el consumo de drogas en jóvenes y cada vez menores.

El camino del consumo de drogas ya es de sobra conocido: malas compañías y una nueva y letal droga: el fentanilo. El declive de la protagonista de Euphoria es tan evidente que nadie quiere ver estas historias reales en los noticieros de cada día.

Así es la doble moral de la sociedad de Estados Unidos, que de puertas hacia afuera se venden como ese país de sueños americanos; pero hacia adentro, está también su realidad, la realidad de una sociedad víctima de su propia hipocresía.

México se defiende de ataques de Estados Unidos por fentanilo

En repetidas ocasiones, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha defendido a México frente a las acusaciones por parte de Estados Unidos, pues el país vecino afirma que la crisis del fentanilo viene desde la frontera.

Sin embargo, AMLO ha señalado que la importancia radica en atender las causas del consumo de fentanilo y recomendó a Estados Unidos a hacer lo mismo en su país.